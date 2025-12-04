Este viernes 5 de diciembre arranca oficialmente la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la edición más ambiciosa jamás organizada: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá).

El torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, pondrá en disputa el título que hoy ostenta Argentina, campeona en Qatar 2022.

El sorteo de los grupos, que definirá el camino de la Selección Mexicana y del resto de los equipos hacia la gran final, se realizará en el Kennedy Center de Washington D.C. a partir de las 11:00 horas y promete ser un espectáculo con actuaciones musicales e invitados de lujo.

Mañana es el día: Sorteo para la Copa Mundial FIFA 2026 🤩⚽️



¡La cuenta regresiva para conocer nuestro camino está en marcha!⏳#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/6sD5X8sknU — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 4, 2025

Pero más allá de las bolas y los bombos, la atención también está puesta en los presentadores.

La FIFA anunció el martes que la conducción estará a cargo de un trío estelar: los actores Kevin Hart y Dany Ramírez y una figura que regresa al escenario mundialista después de casi dos décadas.

¿Quién es la modelo de Victoria's Secret que conducirá el evento?

Se trata de Heidi Klum. La modelo alemana, icónica ex Ángel de Victoria’s Secret, volverá a ser protagonista de un sorteo de Copa del Mundo tras haber participado en el de Alemania 2006.

Klum, quien saltó a la fama internacional a finales de los 90 como una de las caras principales de Victoria’s Secret, consolidó su estatus con portadas en Vogue, Elle y el Swimsuit Issue de Sports Illustrated. Hoy, además de empresaria y personalidad televisiva, se prepara para guiar al mundo del futbol en la definición de los grupos del próximo Mundial.