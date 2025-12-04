El Mundial 2026 iniciará el próximo 11 de junio, pero será desde mañana que arranque de manera oficial la fiesta del máximo torneo de la FIFA, debido a que se llevará a cabo el sorteo donde los clasificados conocerá a sus rivales.

Desde que se reveló cómo quedaron los bombos, mucho se ha especulado con las posibles combinaciones que le tocarán a la Selección Mexicana, debido a que hay grandes opciones de que figuras de la élite futbolísticas le toquen al Tri.

¿Qué selecciones le tocarán a México según a IA?

El Mundial 2026 es uno de los eventos más esperados, sobre todo en México, país que albergará la competencia por tercera ocasión. Hay enormes expectativas por saber qué selección será la rival del combinado nacional en la inauguración en el Estadio Azteca.

Sobre todo, porque del bombo 3 se conocerá al primer rival, justo donde están naciones como Noruega, Egipto, Escocia, Paraguay y Ecuador, que entre sus filas tienen a figuras internacionales.

Erling Haaland (Manchester City), Mohamd Salah (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Moisés Caicedo (Chelsea) y Miguel Almirón (Atlanta FC), figuran en los combinados mencionados.

Para el choque en el Estadio Akron, la situación es todavía más complicada, debido a que podría haber cruces ante Colombia, Uruguay, Croacia, Marruecos, por mencionar a las más fuertes. Jordania, Ghana, Cabo Verde, Nueva Zelanda y los Repechajes de UEFA son posibilidades para cerrar la fase de grupos.

Es por eso que mediante la Inteligencia Artificial de Grok, se le preguntó cuáles son las opciones más viables que tiene la Selección Mexicana para el sorteo de la FIFA, dando un par de caminos: el accesible y el complicado.

“Grupo fácil: México vs. Austria, Escocia y Nueva Zelanda. Ideal para avanzar cómodamente”

“Grupo difícil: México vs. Croacia, Egipto y un clasificado UEFA fuerte de Repechaje. Podría complicar el pase a octavos”, fue la opinión de la IA de cara al sorteo del Mundial 2026.