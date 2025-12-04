Lionel Messi reconoce que en la cancha se quita la timidez; "Siempre fui así", acepta

Puede que sea introvertido, pero Lionel Messi dejó en claro que —en la cancha— su personalidad se transforma por completo: “La verdad que siempre fui así. Cuando entro en la cancha, mi personalidad cambia. Me pasó siempre. Afuera era tímido, introvertido y adentro me transformaba; gritaba y me peleaba. Quería hacer todo bien y hasta el día de hoy me pasa”.

Durante una entrevista para los micrófonos de ESPN, el astro argentino se sinceró sobre su deseo competitivo. Mismo que lo llevó a levantar la Copa del Mundo hace tres años, en Qatar 2022.

"Es parte del juego y al final queda todo ahí. No deja de ser un partido de futbol. Yo siempre juego para ganar y me caliento y uno muchas veces no puede controlar las emociones en ese momento", aseveró Messi.

Messi no sabe si podrá estar con Argentina en el Mundial 2026. Foto: @leomessisite

¿Jugará con Argentina en el Mundial de 2026?

El próximo año, Lionel Messi tendría la oportunidad de jugar su sexta Copa del Mundo. Rumbo al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el futbolista argentino adelantó que “voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien”.

Respecto a la posibilidad de volver a coronarse, así como lo hizo en Qatar 2022, Messi sentenció que “este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles puedes quedar afuera. Cualquier selección te puede complicar y quedas afuera, pega una en el palo y te vas, puedes perder en los penales”.

