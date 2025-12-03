El deseo de Luis Hernández es uno, pero la realidad es otra y el "Matador" la acepta como tal. Para el exdelantero de la Selección Mexicana, el Tricolor está muy lejos de dar la sorpresa en el próximo Mundial de 2026.

El histórico exatacante, mundialista en dos ocasiones (Francia 1998 y Corea-Japón 2002), asegura que antes de pensar en México como campeón de la Copa del Mundo, hay otras selecciones más “trascendentales”.

“Yo quisiera decir que pudiera ganar México, pero hay que ser realistas y los más importantes o trascendentales siempre han sido más Brasil, Argentina, Francia, por ahí algún equipo como Inglaterra, esos son para mí los candidatos”, declaró durante un evento en el Centro John F. Kennedy.

El "Matador" anotó cuatro goles durante la Copa del Mundo Francia 1998 y como el delantero que fue, se aventuró a decir el nombre del futbolista que ve como la figura del Mundial que se efectuará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Yo, como delantero me gusta (Erling) Haaland, creo que puede sorprender, puede hacer un gran Mundial porque ya tiene mucha experiencia y va a tener la oportunidad de jugar y hay que ver los rivales. Presiento que Haaland es el que puede brillar en este Mundial”, aseveró.

Sobre el Mundial de 2026, Hernández asegura que México será la mejor sede y que con la tercera Copa del Mundo albergará se pondrá el nombre del país en lo alto.

“Para nosotros como mexicanos, como anfitriones, queremos hacer lo mejor para el mundo. Queremos ser los mejores anfitriones y por todo lo que representa el futbol en México estoy seguro que vamos a poner el nombre del país en alto”, concluyó.

Luis “El Matador” Hernández - Foto: @elmatadorpr15 en Instagram

Marruecos, la sorpresa en el Mundial 2026

Marruecos finalizó como cuarto lugar en el paso Mundial de Qatar 2022, sin duda una sorpresa para el futbol Mundial; tres años después, la Selección Marroquí Sub-20 conquistó el Mundial de la categoría frente a Argentina. Para Luis Hernández, son motivos suficientes para ponerlos como el ‘Caballo Negro’ de la próxima Copa del Mundo 2026.

“Para mí, yo creo que Marruecos, por todo lo que hizo el Mundial pasado y obviamente por todo lo que hizo en el Mundial juvenil. Para mí es uno de los caballos negros como les decimos para poder hacer algo maravillo en 2026”, declaró.

