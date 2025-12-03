La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Washington para asistir al sorteo de la fase de grupos del Mundial de futbol de la FIFA 2026, que se celebrará el próximo jueves 5 de diciembre.

Esta será la primera vez que la mandataria mexicana coincida en persona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el mismo evento también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Sheinbaum destacó la importancia simbólica de la reunión de los tres líderes de América del Norte.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre su asistencia al sorteo del Mundial 2026?

"Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí. Ya viajaría el jueves. Mañana les platicamos cómo va a estar”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina, precisando que se trata de un viaje muy breve.

Aunque aún no hay confirmación oficial, la presidenta abrió la puerta a un posible encuentro bilateral con Trump. “Todavía no está definido”, dijo, pero si se da “sería una reunión muy breve”.

“Entonces, es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”, agregó.

¿Qué hará Claudia Sheinbaum durante el evento de la FIFA?

Durante la ceremonia, la presidenta tendrá un rol protocolar: abrirá la “pelotita” del bombo correspondiente a la Selección Mexicana.

México, Estados Unidos y Canadá, como países anfitriones, ya tienen asegurado su lugar como cabezas de serie.

La FIFA determinó que México liderará el Grupo A y disputará el partido inaugural del Mundial el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

Estados Unidos encabezará el Grupo D y Canadá el Grupo C.

El sorteo del 5 de diciembre definirá los grupos de las 48 selecciones clasificadas, mientras que el 6 de diciembre se sorteará el calendario completo de partidos y las sedes específicas.

México será sede en tres ciudades: Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA).

Este será uno de los eventos previos más relevantes del Mundial 2026, el primero con tres países anfitriones y con formato ampliado a 48 equipos.