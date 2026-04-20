A la espera de que se confirme su lugar para la Copa del Mundo con Brasil, Neymar Jr volvió a dar de qué hablar en el futbol de Brasil. Esta vez, en la derrota de este 19 de abril 2-3 a manos del Fluminense.

El delantero brasileño fue abucheado por su propia afición en el estadio Vila Belmiro, y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales.

'Ney' se se fue del terreno de juego visiblemente molesto, con las manos en los oídos ante los silbidos de la grada. Horas después, el jugador usó sus redes para defenderse se las críticas.

Neymar no ha podido brillar todavía con el Santos. Foto: @neymarjr

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¿Qué dijo Neymar sobre los abucheos con el Santos de Brasil?

A través de su cuenta de X, el ex del Barcelona estalló ante los aficionados del club brasileño, y aseguró que están yendo demasiado lejos, y es algo que ningún ser humano puede soportar.

“¡Llegó el día en que tengo que explicar una rascada de oreja! Gente, sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites… Es demasiado triste tener que convivir con esto. No hay ser humano que aguante”, se lee en la publicación del jugador.

Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!

Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!

Não tem ser humano que aguente 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z — Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026

Parte del gran enojo de la afición se debe al presente del equipo, ya que viven un momento complicado. Apenas registran tres victorias en sus últimos 12 compromisos de liga.