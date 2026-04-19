El exjugador brasileño Kaká definió a la selección de México como un "adversario amigo" que siempre resultó complicado para los pentacampeones mundiales, en una conferencia previa al partido de leyendas que se jugará el domingo en el estadio Banorte.

"México siempre ha sido un adversario amigo. Todas las veces que Brasil lo enfrentó fueron partidos difíciles, siempre vimos un equipo con grandes jugadores que podían definir el partido en cualquier momento", dijo Kaká.

Este juego entre exfutbolistas históricos significará para Kaká su regreso al estadio Azteca, donde fue subcampeón de la Copa Oro.

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Las Leyendas de Brasil ya calientan en el césped del Estadio Banorte pic.twitter.com/4slb9OuRRw — De10Sports (@De10Sports) April 19, 2026

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"Yo he tenido el placer de jugar en el estadio Azteca, en 2003, la final de la Copa Oro: Brasil-México. La hemos perdido, pero fue una experiencia increíble. Volver después de algunos años será un momento especial para mí", subrayó el campeón del mundo en Corea del Sur y Japón 2002.

A sus 43 años y retirado desde 2017, el exmediocampista del Sao Paulo, Milan y Real Madrid señaló la importancia de estos reencuentros.

"Estos partidos de leyendas, de la FIFA, de la UEFA; los videojuegos, YouTube, todo ayuda para que los niños y la gente de la nueva generación puedan conocernos, saber lo que hemos hecho, los equipos en los que hemos jugado y poder transmitir los buenos valores", apuntó.

En la conferencia de prensa previa al juego de leyendas, Kaká, ganador del Balón de Oro en 2007, estuvo acompañado por Julio César, exportero del Inter de Milán, y por Edmilson, exvolante del Barcelona.

Por el bando mexicano estuvieron presentes Rafael Márquez, exdefensa del Barcelona, Andrés Guardado, exvolante de Deportivo La Coruña, y Miguel Layún, exdefensa del Oporto.