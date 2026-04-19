El Estadio Banorte fue testigo de un choque vibrante entre América y Toluca, protagonistas de uno de los encuentros más atractivos del Clausura 2026 de la Liga MX. En un partido marcado por la intensidad, el roce constante y la ambición de ambos equipos, las Águilas de André Jardine lograron imponerse (2-1) a los Diablos Rojos.

Sin embargo, la tensión acumulada dio paso a una fuerte bronca entre jugadores de ambos equipos, desencadenada tras la expulsión de Helinho, quien vio la tarjeta roja luego de propinar una patada a Patricio Salas, un episodio que encendió aún más los ánimos en un duelo que ya estaba al límite.

Lee también Leyenda de la Selección de Brasil se rinde ante Rafael Márquez: "Fue un maestro"

En su camino hacia los vestidores, el atacante brasileño se encaró con Alejandro Zendejas e incluso le propinó una cachetada, lo que desató un conato de bronca entre ambos futbolistas. La situación obligó a la intervención de Karen Díaz, árbitra del encuentro, quien intentó calmar los ánimos y evitar que el conflicto escalara.

La abanderada, una de las árbitras mejor valoradas dentro de la Concacaf, se interpuso entre los dos jugadores y, al abrazar y alejar a Zendejas, evitó que este reaccionara o cometiera alguna acción que agravara el incidente.

Lee también Germán Berterame anota gol y colabora en triunfo del Inter de Miami sobre Colorado Rapids

El gesto de Díaz no fue bien recibido por Antonio Mohamed. En conferencia de prensa, el entrenador de Toluca arremetió contra la jueza de banda, acusándola de "proteger al jugador del América" y señalando que su actuación impidió que el futbolista azulcrema se metiera en mayores problemas.

"Lo que nos hace enojar es que la jueza no puede abrazar a Zendejas, ¿por qué no abrazó a Helinho?. Pasaba toda la cancha y lo abrazaba. Ni yo abrazaba tanto a mi hija. Tú no puedes abrazar así a Zendejas. Si quiere meter una trompada, que la meta", mencionó.