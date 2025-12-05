En el marco del sorteo del Mundial 2026 celebrado en Washington, Hugo Sánchez lanzó una dura crítica a la actual Selección Mexicana.

El 'Pentapichichi', presente como invitado especial, no se guardó nada al analizar el momento del Tri a menos 190 días para el inicio de la Copa del Mundo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Y es que durante el evento de la FIFA, fueron varias estrellas del futbol mundial las que asistieron al sorteo que definió los grupos de la justa de Norteamérica, entre ellos 'Hugol', quien no se guardó nada a la hora de calificar el momento por el que atraviesa el seleccionado dirigido por Javier Aguirre.

¿Qué fue lo que dijo Hugo Sánchez sobre la actualidad de la Selección Mexicana?

“Estamos en una transición en cuanto a que Javier Aguirre y Rafa Márquez están buscando la forma ideal de juego, México se ha caracterizado por jugar en conjunto, no tenemos grandes figuras de forma individual, pero en conjunto sé que podemos conseguir coas importantes”, expresó el “Macho” ante los micrófonos, reconociendo la ausencia de individualidades que marquen diferencia como en épocas pasadas lo hicieron él mismo, Rafa Márquez o Cuauhtémoc Blanco.

Lejos de dramatizar, Hugo convirtió la carencia en motivación. Recordó su gol ante Bélgica en el inaugural del Mundial 1986 en el Estadio Azteca y lanzó un mensaje directo a los actuales jugadores.

“Es una maravilla, es un estadio imponente, tuve la oportunidad de jugar el partido inaugural en el 86 y también de anotar mi único gol en Mundial que fue ante Bélgica que ganamos. Fue un momento maravilloso, histórico y único, le sugiero a mis colegas mexicanos que aprovechen este Mundial para hacer cosas grandes y jugando en México más todavía”, dijo.

El cinco veces Pichichi de LaLiga insistió en que 2026 puede ser el punto histórico para el Tri.

“Hay que aprovechar, primero sentirnos privilegiados porque llevamos tres mundiales en nuestra tierra y como mexicano me siento encantado, ojalá que sea un mundial histórico en el que consigamos cosas importantes que no hemos conseguido anteriormente”, declaró, haciendo referencia a los Mundiales de 1970, 1986 y ahora 2026.

Además pidió paz y alegría: “lo que solicito y pido es que haya tranquilidad, mucho disfrute, que no haya violencia y que disfrutemos del deporte más maravilloso del mundo”.

Cerró con nostalgia al recordar su primer contacto con los Mundiales. “Tengo recuerdos maravillosos, primero en el 70, que México fue organizador, tenía 11 años y yo dije: ‘Para que México vuelva a ser organizador va a ser difícil, me gustaría jugarlo’, pensé que no sería tan pronto, afortunadamente en el 86 ese sueño se me hizo realidad, quería jugar un Mundial en mi país con mi selección y afortunadamente se cumplió”, concluyó.