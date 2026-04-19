La Selección Mexicana modificó su calendario rumbo al Mundial 2026 y anunció un ajuste que tendrá impacto directo en el cierre del Clausura 2026.

La decisión deriva del calendario internacional y del compromiso con el proceso mundialista encabezado por Javier Aguirre.

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La concentración del Tricolor inicial incluirá solo jugadores del torneo local, con un grupo cercano a 15 elementos que comenzarán el trabajo táctico bajo la supervisión del cuerpo técnico.

¿Cuándo se dará a conocer la lista de convocados que militan en la Liga MX?

La convocatoria de jugadores que militan en la Liga MX se dará a conocer antes de la última jornada del torneo regular, lo que provocará ausencias clave en la Liguilla.

El director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, confirmó el momento en que se publicará la lista.

“La convocatoria será en la semana previa a la última jornada de la Liga MX, en la jornada 17. Tendrán unos días de descanso y comenzará la concentración el seis de mayo”, explicó.

Con este plan, los futbolistas elegidos podrán disputar la Jornada 17, programada del 24 al 26 de abril.

Después contarán con un breve descanso antes de reportar el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento. Esa fecha coincide con el arranque de la fase final, por lo que los convocados quedarán fuera de los Cuartos de Final, Semifinales y la Final.

Este grupo formará parte de la lista preliminar que exige FIFA, la cual deberá integrar entre 33 y 55 jugadores antes del 11 de mayo. Posteriormente, el cuerpo técnico definirá la lista final de 26 convocados, con fecha límite el 30 de mayo.

Chivas apunta como el club más afectado. El equipo rojiblanco lidera la competencia y podría aportar hasta cinco jugadores. Entre ellos destacan Raúl Rangel y Armando González, quien encabeza la tabla de goleo.

Otros nombres que suenan con fuerza son Carlos Acevedo, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Carlos Rodríguez, Erik Lira y Alexis Vega. También genera atención el caso de Marcel Ruíz, quien intenta recuperarse de una lesión de rodilla para mantenerse en la pelea por un lugar.