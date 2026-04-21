Como ya se especulaba desde que llegó como auxiliar, Rafa Márquez será el sucesor de Javier Aguirre en la Selección Mexicana una vez que acabe el de 2026.

E incluso, ya comenzó a circular información acerca de que el exfutbolista del Barcelona ya tendría definido a su cuerpo técnico que lo acompañará en el ciclo mundialista de 2026 a 2030.

Andrés Guardado espera que Rafa Márquez lo contemple como su auxiliar cuando cuando sea DT de la Selección Mexicana. Foto: Imago7
Andrés Guardado espera que Rafa Márquez lo contemple como su auxiliar cuando cuando sea DT de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

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¿Quiénes conformarán el cuerpo técnico de Rafa Márquez cuando se vaya Javier Aguirre de la Selección Mexicana?

Luego de que Duilio Davino confirmara que Rafa Márquez tiene contrato para ser el director técnico del Tri de cara al Mundial de 2030 (España, Portugal y Marruecos), también se anunciaron dos nombres confirmados para su cuerpo técnico.

Andrés Guardado será su auxiliar, lo que ya se anunciaba desde hace un par de meses, parece ser oficial. Es decir, el 'Principito' ocupará el lugar que actualmente tiene Rafa.

Por otro lado, Alfredo Talavera se unirá también. El exportero de Toluca y Pumas se hará cargo del 'Tala' Rangel, así como de Ángel Malagón, y de cualquier otro guardameta que se sume para la siguiente Copa del Mundo.

Alfredo Talavera regresará a la Selección Mexicana. Foto: Imago7
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