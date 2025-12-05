La Selección Mexicana ya conoce el camino a seguir en la Fase de Grupos del Mundial 2026 tras el sorteo de este viernes.

México está en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del playoff de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia).

Hirving Lozano compartió su pensar sobre sus futuros rivales en la Copa del Mundo, dejando en evidencia su confianza hacia sus compañeros y Javier Aguirre al ver viable el pasar a la siguiente fase.

¿Qué fue lo que dijo Hirving Lozano sobre los rivales de México?

"El grupo que nos tocó es complicado, pero con muchas posibilidades de poder avanzar a la siguiente ronda. Tenemos un buen equipo con el que podemos pasar a la siguiente fase", aseguró el atacante del San Diego FC de la MLS.

La localía es un gran factor a favor de la Selección Mexicana, algo que Obed Vargas del Seattle Sounders ve como una fortaleza para poder tener una buena participación el próximo verano.

“México jugando de local tiene una amplia ventaja. Son equipos de un nivel similar (los del grupo de la Selección), jugando en la altura y con nuestra gente nos va a dar a ventaja. Nos tenemos que hacer fuertes en casa. Tenemos que pasar”, comentó el mediocampista mexicano.

Corea del Sur es un viejo conocido para la escuadra nacional en copas del mundo, su más reciente enfrentamiento fue en 2018, donde México venció 2-1 a los surcoreanos. Lozano tiene gratos recuerdos de aquel duelo, pero ahora sabe que la escuadra asiática es más poderosa.

“Fue un partido muy bonito (2022). En este momento tienen jugadores muy importantes, en equipos importantes y juegan muy bien. En un Mundial pasan muchas cosas”, puntualizó.