Al igual que hace 16 años, la Selección Mexicana y Sudáfrica inaugurarán la próxima Copa del Mundo 2026. Aquella ocasión fue para abrir el telón del Mundial 2010.

Esta vez, lo volverán a hacer, pero en el Estadio Azteca, mismo que llevará por nombre durante la justa veraniega, Estadio Ciudad de México.

Este día, la FIFA dio a conocer las sedes y tiempos para todos los partidos durante la Copa del Mundo. Si bien, México ya conocía los estadios al ser anfitrión, aún desconocía sus horarios.

Además de Sudáfrica, el Tricolor de Javier Aguirre chocará ante Corea del Sur y frente al ganador del Repechaje de UEFA que definirán Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte.

Horarios de los partidos de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya conoce sus horarios para los encuentros en la Copa del Mundo 2026.

México vs Sudáfrica/ 11 de junio/ Estadio Azteca/ 14:00 horas

México vs Corea del Sur/ 18 de junio/ Estadio Akron/ 20:00 horas

México vs Equipo Europeo/ 24 de junio/ Estadio Azteca/ 20:00 horas

Jugadores de la Selección Mexicana se abrazan durante un entrenamiento. FOTO: Imago7

