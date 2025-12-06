Cuando se habla de aquel Mundial de 2002 muchos recuerdan a figuras, goles y sorpresas. Pero para Cuauhtémoc Blanco, aquel torneo tuvo un toque especial por algo acontecido ante Italia.

El 'Cuauh' asegura que tras el empate 1-1 ante Italia, la Azzurra “pidió piedad” a México. Un testimonio fuerte, de esos que reviven historias del Tri que pocos conservan.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre el Mundial de 2002?

En recientes declaraciones para Fox Sports, el ex del América rememoró ese partido con orgullo. Para él, ese juego, con el recordado gol de Jared Borgetti, no sólo significó avanzar de ronda, también marcar un precedente: demostrar que México podía ser contendiente digno de respeto.

“Ese día demostramos carácter, idea, entrega… les hicimos sentir que no podían venir de paseo”, dijo, recordando la garra con que el Tri jugó aquel 13 de junio en Kobe.

Más allá de él, ese partido quedó grabado en la memoria colectiva del futbol mexicano, pues consiguieron un punto contra un campeón del mundo, la tabla complicada, y la urgencia de sumar para no depender de terceros.

Para muchos, incluido Cuauhtémoc, ese momento fue el aviso de que el Tri no iba a conformarse con participar, quería competir, quería imponer, quería ganar.

“Yo le decía a Braulio Luna, no los vamos a cargar, tenemos dos piernas dos brazos, hay que darles con todo.Te acuerdas que hasta Maldini y Cannavaro me decía, ‘Ya por favor, ya estuvo, ya pasamos los dos’”.

A pesar de la petición que hicieron los dos zagueros italianos, Blanco tenía toda la intención de dejarlos fuera de la Copa del Mundo: “Yo hasta dije, ‘no, a darles, hay que eliminarlos a la ching*da, a donde tope’”.

