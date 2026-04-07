La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica: por primera vez se disputará en tres países —Canadá, México y Estados Unidos— y con un formato ampliado a 48 selecciones.

Este cambio marca un hito en la evolución del torneo, que desde 1930 ha recorrido distintas naciones y continentes, consolidándose como el evento deportivo más importante del planeta.

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El recorrido comenzó en Uruguay 1930, cuando el país sudamericano organizó el primer Mundial con 13 selecciones. En los años siguientes, la sede se alternó entre Europa y América: Italia (1934 y 1938), Brasil (1950), Suiza (1954), Suecia (1958) y Chile (1962). Estos torneos iniciales dieron forma a la tradición y cimentaron el prestigio del campeonato.

En total, hasta 2026, la Copa del Mundo habrá sido organizada por 17 países distintos en cinco continentes. Este recorrido confirma que el futbol es un fenómeno verdaderamente global, capaz de unir culturas y generaciones.

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La expansión continuó con Alemania Occidental (1974), Argentina (1978) y España (1982). México se convirtió en el primer país en organizar dos ediciones, en 1970 y 1986. Italia recibió el torneo en 1990, Estados Unidos en 1994 y Francia en 1998. En 2002, Corea del Sur y Japón compartieron la sede, marcando la primera edición conjunta. Alemania fue anfitriona en 2006, Sudáfrica en 2010 —el primer Mundial en África— y Brasil en 2014.

En la era reciente, Rusia organizó el Mundial de 2018 y Qatar el de 2022, el primero en Medio Oriente. Estas ediciones reflejaron la intención de la FIFA de llevar el torneo a nuevas regiones.