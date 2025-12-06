El sorteo del Mundial 2026 dejó más que bombos, grupos y expectativas, también regaló momentos curiosos entre los técnicos presentes, y uno de los más comentados fue el encuentro entre Javier Aguirre y Lionel Scaloni.

El “Vasco”, fiel a su estilo frontal, no dudó en reconocer que la plática con el entrenador campeón del mundo en 2022 fue breve, pero un tanto curiosa.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Lionel Scaloni?

Aguirre, quien acudió al sorteo en representación de la Selección Mexicana, confesó que saludó a Scaloni con naturalidad. “Rompí el hielo… y ya”, declaró entre risas, restando dramatismo a ese cruce que, para muchos, simboliza la rivalidad entre ambas naciones.

Sobre el sorteo en sí, Aguirre mantuvo la misma postura relajada pero realista que lo ha caracterizado toda su carrera. Entiende que habrá grupos complicados, selecciones de peso y presión para todos los involucrados, pero no dramatiza, para él, la Copa del Mundo siempre ha sido un escenario que exige temple, sin importar el rival.

Lionel Scaloni aseguró que no hay odio entre México y Argentina. Foto: Imago7

Scaloni, por su parte, se mostró cordial en el breve intercambio. Ambos técnicos compartieron impresiones del ambiente del sorteo, la magnitud del torneo y el reto que representa la edición de 2026, que será la más grande en la historia. Y aunque no profundizaron, el saludo dejó claro que hay respeto mutuo.

La aparición de Aguirre en el sorteo fue más diplomática que técnica, pero dejó un momento que rápidamente corrió por redes, un simple saludo entre dos figuras que saben lo que es vivir la presión de representar a un país en la máxima competencia.

😅 Momentazo entre Lionel Scaloni y Javier Aguirre, DT de México, durante el sorteo del Mundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oQna7V2q4I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 5, 2025

Al final, el “Vasco” lo resumió en su estilo: "Es muy rompe huevos", aseveró cuando se le preguntó sobre el estratega de la albiceleste.

