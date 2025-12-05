No es ningún secreto que Gilberto Mora se ha posicionado como la gran promesa de México, esto debido al talento que mostrado a muy temprana edad, por lo que Obed Vargas lo ve como alguien fundamental de cara al Mundial 2026.

"Va a ser una pieza clave, lo ha venido demostrando en la últimas fechas FIFA y eso no va a ser la excepción en el Mundial", puntualizó el mediocentro tricolor.

El mediocampista del Seattle Sounders de la MLS, jugó junto a Morita en el Mundial Sub-20 en Chile, formando una dupla sensacional y también haciendo una gran amistad. Además, el nacido en Alaska enfatiza lo aterrizado que está el futbolista de Xolos.

"Hicimos una amistad muy bonita. Es un niño muy humilde, la forma en la que convive con su familia es muy importante y lo mantienen con los pies en la tierra", señaló.

Obed Vargas sueña con estar en el Mundial 2026

Este viernes se llevó a cabo el sorteo para definir los grupos de la Copa del Mundo del siguiente año, donde México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del playoff de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia).

Obed compartió su sentir respecto a los rivales de la Selección Mexicana para el siguiente verano, asegurando que se debe de aprovechar la localía en cada juego.

"México jugando de local tiene una amplia ventaja. Son equipos de un nivel similar (los del grupo de la Selección), jugando en la altura y con nuestra gente nos va a dar a ventaja. Nos tenemos que hacer fuertes en casa. Tenemos que pasar".

Mientras Vargas veía el sorteo, aseguró que él se imaginaba estando con el Tri durante esos encuentros.

"Mientras veía el sorteo pasaba por mi mente jugar esos partidos", compartió el joven de 20 años.