El pasado viernes 5 de diciembre se llevó a cabo en el Kennedy Center de Washington D. C. el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que definió los doce grupos de la fase inicial del torneo.
Este evento marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para la competición más grande en la historia de los mundiales, que contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.
El certamen se disputará en 16 ciudades sede distribuidas en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, comenzando el próximo 11 de junio de 2026.
Norteamérica volverá a recibir una Copa del Mundo después de 32 años, desde la edición de Estados Unidos 1994.
La selección de Argentina llegará como campeona defensora tras conquistar el título en Qatar 2022 al vencer en la final a Francia por penaltis.
Las selecciones que alcancen la gran final, programada para el domingo 19 de julio de 2026, deberán disputar ocho partidos en total, uno más que en las ediciones anteriores con 32 equipos.
Con la revelación de los grupos y el calendario completo, el planeta del futbol ya conoce los cruces iniciales de una Copa del Mundo histórica. Quedan poco más de seis meses para que ruede el balón en el primer Mundial compartido entre tres naciones y con el mayor número de participantes jamás visto
A continuación te dejamos el calendario completo del torneo:
Fase de grupos
Jueves 11 de junio 2026
- 13:00 – México vs Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
- 20:00 – Corea del Sur vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio 2026
- 13:00 – Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia – Grupo B – Toronto Stadium
- 19:00 – Estados Unidos vs Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio 2026
- 13:00 – Qatar vs Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium
- 16:00 – Brasil vs Marruecos – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 19:00 – Haití vs Escocia – Grupo C – Boston Stadium
- 22:00 – Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo – Grupo D – BC Place Vancouver
Domingo 14 de junio 2026
- 11:00 – Alemania vs Curazao – Grupo E – Houston Stadium
- 14:00 – Países Bajos vs Japón – Grupo F – Dallas Stadium
- 17:00 – Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E – Philadelphia Stadium
- 20:00 – Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio 2026
- 10:00 – España vs Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium
- 13:00 – Bélgica vs Egipto – Grupo G – Seattle Stadium
- 16:00 – Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H – Miami Stadium
- 19:00 – Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G – Los Angeles Stadium
Martes 16 de junio 2026
- 13:00 – Francia vs Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium
- 16:00 – Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Grupo I – Boston Stadium
- 19:00 – Argentina vs Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium
- 22:00 – Austria vs Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles 17 de junio 2026
- 11:00 – Portugal vs Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia – Grupo K – Houston Stadium
- 14:00 – Inglaterra vs Croacia – Grupo L – Dallas Stadium
- 17:00 – Ghana vs Panamá – Grupo L – Toronto Stadium
- 20:00 – Uzbekistán vs Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio 2026
- 10:00 – Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium
- 13:00 – Suiza vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia – Grupo B – Los Angeles Stadium
- 16:00 – Canadá vs Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver
- 19:00 – México vs Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio 2026
- 13:00 – Estados Unidos vs Australia – Grupo D – Seattle Stadium
- 16:00 – Escocia vs Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
- 19:00 – Brasil vs Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium
- 22:00 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
Sábado 20 de junio 2026
- 11:00 – Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F – Houston Stadium
- 14:00 – Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium
- 20:00 – Ecuador vs Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium
- 22:00 – Túnez vs Japón – Grupo F – Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio 2026
- 10:00 – España vs Arabia Saudí – Grupo H – Atlanta Stadium
- 13:00 – Bélgica vs Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium
- 16:00 – Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium
- 19:00 – Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio 2026
- 11:00 – Argentina vs Austria – Grupo J – Dallas Stadium
- 15:00 – Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I – Philadelphia Stadium
- 18:00 – Noruega vs Senegal – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 21:00 – Jordania vs Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Martes 23 de junio 2026
- 11:00 – Portugal vs Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium
- 14:00 – Inglaterra vs Ghana – Grupo L – Boston Stadium
- 17:00 – Panamá vs Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
- 20:00 – Colombia vs RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K – Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio 2026
- 13:00 – Suiza vs Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver
- 13:00 – Italia/Nigeria/Gales/Bosnia vs Catar – Grupo B – Seattle Stadium
- 16:00 – Brasil vs Escocia – Grupo C – Miami Stadium
- 16:00 – Marruecos vs Haití – Grupo C – Atlanta Stadium
- 19:00 – Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A – Estadio Ciudad de México
- 19:00 – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A – Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio 2026
- 14:00 – Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E – Philadelphia Stadium
- 14:00 – Ecuador vs Alemania – Grupo E – New York New Jersey Stadium
- 17:00 – Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F – Dallas Stadium
- 17:00 – Túnez vs Países Bajos – Grupo F – Kansas City Stadium
- 20:00 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium
- 20:00 – Paraguay vs Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
Viernes 26 de junio 2026
- 13:00 – Noruega vs Francia – Grupo I – Boston Stadium
- 13:00 – Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I – Toronto Stadium
- 18:00 – Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H – Houston Stadium
- 18:00 – Uruguay vs España – Grupo H – Estadio Guadalajara
- 21:00 – Egipto vs Irán – Grupo G – Seattle Stadium
- 21:00 – Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G – BC Place Vancouver
Sábado 27 de junio 2026
- 15:00 – Panamá vs Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium
- 15:00 – Croacia vs Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium
- 17:30 – Colombia vs Portugal – Grupo K – Miami Stadium
- 17:30 – RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium
- 20:00 – Argelia vs Austria – Grupo J – Kansas City Stadium
- 20:00 – Jordania vs Argentina – Grupo J – Dallas Stadium
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
- 13:00 - Partido 73: 2º Grupo A vs 2º Grupo B – Los Angeles Stadium
Lunes 29 de junio
- 14:30 - Partido 74: 1º Grupo E vs 3º A/B/C/D/F – Boston Stadium
- 19:00 - Partido 75: 1º Grupo F vs 2º Grupo C – Estadio Monterrey
- 11:00 - Partido 76: 1º Grupo E vs 2º Grupo F – Houston Stadium
Martes 30 de junio
- 15:00 - Partido 77: 1º Grupo I vs 3º C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium
- 11:00 - Partido 78: 2º Grupo E vs 2º Grupo I – Dallas Stadium
- 19:00 - Partido 79: 1º Grupo A vs 3º C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
- 10:00 - Partido 80: 1º Grupo L vs 3º E/H/I/J/K – Atlanta Stadium
- 18:00 - Partido 81: 1º Grupo D vs 3º B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium
- 14:00 - Partido 82: 1º Grupo G vs 3º A/E/H/I/J – Seattle Stadium
Jueves 2 de julio
- 17:00 - Partido 83: 2º Grupo K vs 2º Grupo L – Toronto Stadium
- 13:00 - Partido 84: 1º Grupo H vs 2º Grupo J – Los Angeles Stadium
- 21:00 - Partido 85: 1º Grupo B vs 3º E/F/G/I/J – BC Place Vancouver
Viernes 3 de julio
- 16:00 - Partido 86: 1º Grupo J vs 2º Grupo H – Miami Stadium
- 19:30 - Partido 87: 1º Grupo K vs 3º D/E/I/J/L – Kansas City Stadium
- 12:00 - Partido 88: 2º Grupo D vs 2º Grupo G – Dallas Stadium
Octavos de Final
Sábado 4 de julio 2026
- 15:00 - Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- 11:00 - Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo 5 de julio 2026
- 14:00 - Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
- 18:00 - Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes 6 de julio 2026
- 13:00 - Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- 18:00 - Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes 7 de julio 2026
- 10:00 - Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
- 14:00 - Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
Cuartos de Final
Jueves 9 de julio 2026
- 14:00 - Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes 10 de julio 2026
- 13:00 - Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
- 15:00 - Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
- 19:00 - Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
Semifinales
Martes 14 de julio 2026
- 13:00 - Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles 15 de julio 2026
- 13:00 - Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Partido por el tercer puesto
Sábado 18 de julio 2026
- 15:00 - Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Final
Domingo 19 de julio 2026
- 13:00 - Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium