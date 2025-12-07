El pasado viernes 5 de diciembre se llevó a cabo en el Kennedy Center de Washington D. C. el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que definió los doce grupos de la fase inicial del torneo.

Este evento marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para la competición más grande en la historia de los mundiales, que contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.

El certamen se disputará en 16 ciudades sede distribuidas en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, comenzando el próximo 11 de junio de 2026.

Norteamérica volverá a recibir una Copa del Mundo después de 32 años, desde la edición de Estados Unidos 1994.

La selección de Argentina llegará como campeona defensora tras conquistar el título en Qatar 2022 al vencer en la final a Francia por penaltis.

Las selecciones que alcancen la gran final, programada para el domingo 19 de julio de 2026, deberán disputar ocho partidos en total, uno más que en las ediciones anteriores con 32 equipos.

Con la revelación de los grupos y el calendario completo, el planeta del futbol ya conoce los cruces iniciales de una Copa del Mundo histórica. Quedan poco más de seis meses para que ruede el balón en el primer Mundial compartido entre tres naciones y con el mayor número de participantes jamás visto

A continuación te dejamos el calendario completo del torneo:

Fase de grupos

Jueves 11 de junio 2026

13:00 – México vs Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

vs Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México 20:00 – Corea del Sur vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio 2026

13:00 – Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia – Grupo B – Toronto Stadium

19:00 – Estados Unidos vs Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio 2026

13:00 – Qatar vs Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium

16:00 – Brasil vs Marruecos – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium

vs Marruecos – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium 19:00 – Haití vs Escocia – Grupo C – Boston Stadium

22:00 – Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo – Grupo D – BC Place Vancouver

Domingo 14 de junio 2026

11:00 – Alemania vs Curazao – Grupo E – Houston Stadium

vs Curazao – Grupo E – Houston Stadium 14:00 – Países Bajos vs Japón – Grupo F – Dallas Stadium

vs Japón – Grupo F – Dallas Stadium 17:00 – Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E – Philadelphia Stadium

20:00 – Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio 2026

10:00 – España vs Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium

vs Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium 13:00 – Bélgica vs Egipto – Grupo G – Seattle Stadium

16:00 – Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H – Miami Stadium

19:00 – Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G – Los Angeles Stadium

Martes 16 de junio 2026

13:00 – Francia vs Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium

vs Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium 16:00 – Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Grupo I – Boston Stadium

19:00 – Argentina vs Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium

vs Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium 22:00 – Austria vs Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles 17 de junio 2026

11:00 – Portugal vs Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia – Grupo K – Houston Stadium

vs Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia – Grupo K – Houston Stadium 14:00 – Inglaterra vs Croacia – Grupo L – Dallas Stadium

vs Croacia – Grupo L – Dallas Stadium 17:00 – Ghana vs Panamá – Grupo L – Toronto Stadium

20:00 – Uzbekistán vs Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México

Jueves 18 de junio 2026

10:00 – Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium

13:00 – Suiza vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia – Grupo B – Los Angeles Stadium

16:00 – Canadá vs Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver

19:00 – México vs Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio 2026

13:00 – Estados Unidos vs Australia – Grupo D – Seattle Stadium

16:00 – Escocia vs Marruecos – Grupo C – Boston Stadium

19:00 – Brasil vs Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium

vs Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium 22:00 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Sábado 20 de junio 2026

11:00 – Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F – Houston Stadium

14:00 – Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium

vs Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium 20:00 – Ecuador vs Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium

22:00 – Túnez vs Japón – Grupo F – Estadio Monterrey

Domingo 21 de junio 2026

10:00 – España vs Arabia Saudí – Grupo H – Atlanta Stadium

vs Arabia Saudí – Grupo H – Atlanta Stadium 13:00 – Bélgica vs Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium

16:00 – Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium

19:00 – Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio 2026

11:00 – Argentina vs Austria – Grupo J – Dallas Stadium

vs Austria – Grupo J – Dallas Stadium 15:00 – Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I – Philadelphia Stadium

vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I – Philadelphia Stadium 18:00 – Noruega vs Senegal – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium

21:00 – Jordania vs Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Martes 23 de junio 2026

11:00 – Portugal vs Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium

vs Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium 14:00 – Inglaterra vs Ghana – Grupo L – Boston Stadium

vs Ghana – Grupo L – Boston Stadium 17:00 – Panamá vs Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

20:00 – Colombia vs RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K – Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio 2026

13:00 – Suiza vs Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver

13:00 – Italia/Nigeria/Gales/Bosnia vs Catar – Grupo B – Seattle Stadium

16:00 – Brasil vs Escocia – Grupo C – Miami Stadium

vs Escocia – Grupo C – Miami Stadium 16:00 – Marruecos vs Haití – Grupo C – Atlanta Stadium

19:00 – Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A – Estadio Ciudad de México

– Grupo A – Estadio Ciudad de México 19:00 – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A – Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio 2026

14:00 – Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E – Philadelphia Stadium

14:00 – Ecuador vs Alemania – Grupo E – New York New Jersey Stadium

– Grupo E – New York New Jersey Stadium 17:00 – Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F – Dallas Stadium

17:00 – Túnez vs Países Bajos – Grupo F – Kansas City Stadium

20:00 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium

20:00 – Paraguay vs Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes 26 de junio 2026

13:00 – Noruega vs Francia – Grupo I – Boston Stadium

– Grupo I – Boston Stadium 13:00 – Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I – Toronto Stadium

18:00 – Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H – Houston Stadium

18:00 – Uruguay vs España – Grupo H – Estadio Guadalajara

– Grupo H – Estadio Guadalajara 21:00 – Egipto vs Irán – Grupo G – Seattle Stadium

21:00 – Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G – BC Place Vancouver

Sábado 27 de junio 2026

15:00 – Panamá vs Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium

15:00 – Croacia vs Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium

17:30 – Colombia vs Portugal – Grupo K – Miami Stadium

17:30 – RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium

20:00 – Argelia vs Austria – Grupo J – Kansas City Stadium

20:00 – Jordania vs Argentina – Grupo J – Dallas Stadium

Dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

13:00 - Partido 73: 2º Grupo A vs 2º Grupo B – Los Angeles Stadium

Lunes 29 de junio

14:30 - Partido 74: 1º Grupo E vs 3º A/B/C/D/F – Boston Stadium

19:00 - Partido 75: 1º Grupo F vs 2º Grupo C – Estadio Monterrey

11:00 - Partido 76: 1º Grupo E vs 2º Grupo F – Houston Stadium

Martes 30 de junio

15:00 - Partido 77: 1º Grupo I vs 3º C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium

11:00 - Partido 78: 2º Grupo E vs 2º Grupo I – Dallas Stadium

19:00 - Partido 79: 1º Grupo A vs 3º C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

10:00 - Partido 80: 1º Grupo L vs 3º E/H/I/J/K – Atlanta Stadium

18:00 - Partido 81: 1º Grupo D vs 3º B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium

14:00 - Partido 82: 1º Grupo G vs 3º A/E/H/I/J – Seattle Stadium

Jueves 2 de julio

17:00 - Partido 83: 2º Grupo K vs 2º Grupo L – Toronto Stadium

13:00 - Partido 84: 1º Grupo H vs 2º Grupo J – Los Angeles Stadium

21:00 - Partido 85: 1º Grupo B vs 3º E/F/G/I/J – BC Place Vancouver

Viernes 3 de julio

16:00 - Partido 86: 1º Grupo J vs 2º Grupo H – Miami Stadium

19:30 - Partido 87: 1º Grupo K vs 3º D/E/I/J/L – Kansas City Stadium

12:00 - Partido 88: 2º Grupo D vs 2º Grupo G – Dallas Stadium

Octavos de Final

Sábado 4 de julio 2026

15:00 - Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

11:00 - Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo 5 de julio 2026

14:00 - Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

18:00 - Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes 6 de julio 2026

13:00 - Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

18:00 - Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes 7 de julio 2026

10:00 - Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

14:00 - Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de Final

Jueves 9 de julio 2026

14:00 - Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes 10 de julio 2026

13:00 - Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

15:00 - Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

19:00 - Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes 14 de julio 2026

13:00 - Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles 15 de julio 2026

13:00 - Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Partido por el tercer puesto

Sábado 18 de julio 2026

15:00 - Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final

Domingo 19 de julio 2026