El sorteo del Mundial 2026 ya reveló como serán los cruces de la próxima Copa del Mundo, por lo que los técnicos de cada una de las selecciones que formarán parte del certamen ya comienzan a plantear sus estrategias dependiendo de su rival.

En el caso de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, se volverá a cruzar ante Corea del Sur en fase de grupos por tercera ocasión en la historia de la Copa del Mundo.

Lee también: Gilberto Mora y el récord que rompería con su llamado a la Copa del Mundo de 2026

El Grupo A lo completan Sudáfrica y un rival pendiente del Play Off de UEFA.

Tras conocerse los bombos, el técnico surcoreano Hong Myung-bo no se guardó nada y mandó un mensaje directo al Tricolor.

¿Cuál fue la advertencia que lanzó el técnico sudcoreano a la Selección Mexicana?

En entrevista posterior al sorteo, el estratega recordó los antecedentes y advirtió que esta vez la historia puede ser distinta.

“México era un buen equipo antes y sigue siendo un buen equipo ahora. La diferencia es que ahora nosotros tenemos más experiencia y el objetivo es aprovechar esa experiencia lo mejor posible en el partido”, declaró el entrenador asiático.

Hong también reconoció el nivel actual de la Selección Mexicana: “México tiene un buen director técnico y buenos jugadores y están mostrando un buen rendimiento”.

El historial favorece claramente al Tri. En Francia 1998 México goleó 3-1 con tantos de Ricardo Peláez y Luis Hernández, mientras que en Rusia 2018 volvió a ganar 2-1 con goles de Vela y Chicharito.

En ambos duelos Corea del Sur terminó eliminada en fase de grupos. Ahora, con Hong Myung-bo al mando y una generación asiática más curtida tras llegar a octavos en Qatar 2022, los Guerreros Taeguk buscan romper la racha.

México, por su parte, llega con la obligación de avanzar como local y con el apoyo de tres sedes (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).

El duelo está programado para la fase de grupos del Mundial que arrancará el 11 de junio de 2026.