Con apenas 17 años, Gilberto Mora se ha convertido en el nombre que ilusiona a todo México gracias a su talento y capacidad en la cancha.

El futbolista de Xolos de Tijuana, quien debutó en la Liga MX a los 15 años, ha tenido un gran comienzo de su carrera, ganando la admiración de los aficionados y sumando ya minutos con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

Su desempeño con el Tricolor, con el que ya levantó la Copa Oro, le ha permitido estar en el radar de varios equipos europeos, que esperan verlo cumplir la mayoría de edad para ofertar por sus servicios.

Mora, recientemente incluido por The Athletic en la lista de los 100 futbolistas más importantes para la Copa del Mundo 2026 —donde ocupa el puesto 97 entre figuras como Mbappé, Haaland y Messi—, lograría, con la confirmación de su llamado al torneo de la FIFA, convertirse en el jugador mexicano más joven en disputar un Mundial, rompiendo un récord vigente desde 1930, mismo que pertenece a Manuel Rosas, quien debutó en el Mundial de Uruguay 1930 con 18 años y 88 días.

Jugadores mexicanos más jóvenes en debutar en un Mundial