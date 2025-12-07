Pol Deportes, el joven narrador peruano que conquistó las redes sociales con su pasión y creatividad, está a punto de cumplir el sueño más grande de su vida: narrar un partido de la UEFA Champions League.

Con apenas 15 años, Cliver Huamán Sánchez pasó de improvisar transmisiones desde la cima de un cerro en Lima a recibir una invitación para estar en el Estadio Santiago Bernabéu, inmueble que recibirá uno de los partidos más esperados de la campaña.

Luego de viajar más de 18 horas para intentar cubrir la final de la Copa Libertadores y no poder ingresar al estadio por ser menor de edad, el pequeño no se quedó con las ganas e, impulsado por el amor al deporte, subió al Cerro Puruchuco junto a su hermano y llevó las acciones del juego mediante su cuenta de TikTok.

La imagen de Pol Deportes, quien con su celular vivió de manera intensa cada jugada, tuvo un impacto inmediato en todo el mundo, recibiendo cientos de comentarios positivos por lo hecho.

Tras debutar en el fútbol peruano gracias al respaldo de una cadena local, el sueño sigue creciendo para Cliver, quien recibió la invitación para vivir el compromiso entre Real Madrid y Manchester City. Ya viaja rumbo a España para seguir escalando en los medios de comunicación.