Guillermo Ochoa, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están a punto de escribir una página dorada en la historia del futbol.

El próximo verano, en la Copa del Mundo de 2026, estos tres referentes podrían convertirse en los primeros jugadores en disputar seis ediciones del torneo más importante del planeta, un logro que trasciende generaciones y consolida su legado como auténticas leyendas del deporte.

Para Messi y Cristiano, este récord llega como la culminación de carreras repletas de títulos, goles y momentos inolvidables. Ambos han dominado el futbol mundial durante más de una década, y su presencia en el Mundial será un último capítulo que millones esperan presenciar.

En el caso de Ochoa, el reto tiene un sabor especial: no solo sería el primer portero en alcanzar esta cifra, sino que lo haría en medio de críticas y debates sobre su actualidad, al estar teniendo actuaciones complicadas en el AEL Limassol de Chipre, lejos de los reflectores de las grandes ligas europeas.

Más allá de las polémicas, el exjugador del América se ha logrado mantener en eL radar de Javier Aguirre, entrenador del Tricolor, quien ante los problemas para encontrar seguridad en la portería, podría elegir a Ochoa como titular y referente por su experiencia.

LOS MUNDIALES DE LAS TRES ESTRELLAS

Guillermo Ochoa (México)

Alemania 2006 – Convocado, sin minutos Sudáfrica 2010 – Convocado, sin minutos Brasil 2014 – Titular Rusia 2018 – Titular Qatar 2022 – Titular Estados Unidos, México y Canadá 2026 – Proyectado (histórico sexto)

Lionel Messi (Argentina)

Alemania 2006 – Debut mundialista Sudáfrica 2010 Brasil 2014 – Subcampeón Rusia 2018 Qatar 2022 – Campeón Estados Unidos, México y Canadá 2026 – Proyectado (histórico sexto)

Cristiano Ronaldo (Portugal)