La noche de este sábado, Cruz Azul se despidió del Apertura 2025 de la Liga MX al empatar 2-2 ante Tigres y quedar fuera por la posición en la tabla, sumando un fuerte golpe en el proyecto de Nicolás Larcamón.

El duro golpe para la afición celeste no fue la única mala noticia para la institución, que vio en la recta final a Jesús “Chiquete” Orozco ser protagonista de una lamentable lesión en el tobillo.

Todo ocurrió en la disputa de un balón y tras un disparo del atacante de Tigres, que dejó mal ubicado el pie del defensor, quien, con la velocidad del impacto, colocó todo su peso sobre su tobillo, causando una fractura.

De inmediato, tras la finalización de la jugada, el exfutbolista de Chivas pidió el ingreso de los servicios médicos, generando preocupación en compañeros y rivales, quienes no dudaron en desearle pronta recuperación.

Orozco, quien estaba en el radar de la Selección Mexicana con miras a la Copa del Mundo de 2026, salió del campo en medio de una ovación de los seguidores de Tigres, dejando una imagen que se volvió viral y unió a los aficionados de la Liga MX.

Se espera que este domingo se dé a conocer el estado completo del jugador, quien fue trasladado a un hospital de Monterrey y también se perderá la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025.