Las palabras de Hugo Sánchez siempre tienen eco, y recientemente el exdelantero mexicano se robó los reflectores durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 al declarar que en la Selección Mexicana se carece de figuras individuales.

Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, como suele suceder cada vez que el 'Penta' lanza alguna crítica hacia el futbol mexicano.

Y es que el ex jugador del Real Madrid dijo que en la actualidad la Selección Mexicana está en transición y que no cuenta en este momento con ídolos que destaquen de manera individual.

De esa misma manera, 'Hugol' ha sido uno de los críticos más punzantes hacia todo lo que afecte al futbol mexicano y a la Selección Mexicana; sin embargo, pocos recuerdan que en alguna ocasión, Sánchez le propinó un duro revés al Tri: ¡Sí, jugó contra la Selección y le metió gol!

¿Cómo fue la ocasión que Hugo Sánchez metió gol a la Selección Mexicana?

En 1990, el Memorial Coliseum, de Los Angeles, California, vibraba con los aficionados que se dieron cita para ver al Tri y a la figuras del Real Madrid.

En su mayoría fueron mexicanos que viajaron desde Tijuana, San Diego y todo el suroeste estadounidense para ver a su Selección enfrentar al poderoso conjunto merengue, que hizo una gira por el continente americano.

En la plantilla blanca estaba Hugo Sánchez, el máximo ídolo del futbol mexicano, el “Pentapichichi” que había conquistado España y que portaba el número 9 merengue.

Gonzalo Farfán abrió el marcador para México al minuto 15. Pero al 26’, Hugo recibió un balón en el área, definió con potencia. Empató 1-1. ¡Y lo festejó!. Corrió hacia la línea de fondo, dio su tradicional marometa y levantó los brazos.

A pesar del revés propinado por el hijo prodigo, la Selección Mexicana reaccionó para llevarse la victoria.

Ricardo Peláez y Luis Roberto Alves “Zague” sellaron el 3-1 definitivo. México venció al equipo de la Liga española, pero la imagen quedó grabada: Hugo Sánchez corriendo con los brazos abiertos, celebrando contra su propio país.