La FIFA hizo oficial este sábado, el calendario completo del Mundial 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, el primero con 48 selecciones y 104 partidos en total.

El anuncio se realizó al día siguiente del sorteo de grupos y completó la asignación de sedes para los 54 encuentros de fase de grupos que quedaron pendientes tras el sorteo del viernes.

Solo los grupos de los tres países anfitriones tenían escenarios confirmados previamente.

El torneo inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca, cuando México reciba a Sudáfrica a las 13:00 horas locales en un partido que marcará el inicio histórico de la competencia ampliada.

La campeona defensora, Argentina, comenzará su camino el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y luego jugará en el AT&T Stadium de Arlington el 22 contra Austria y el 27 ante Jordania.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugará la Final de la Copa del Mundo?

Tras varios meses de especulación, la FIFA confirmó que la gran final de la Copa del Mundo 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a las 13:00 horas tiempo de México (15:00 horas local del este de Estados Unidos).

Este horario resulta ideal para el público europeo, ya que el partido comenzará a las 21:00 horas en la mayoría del continente y a las 20:00 en Reino Unido, convirtiéndose en un horario estelar para el viejo continente.