Luego de semanas de rumores sobre su futuro, Sergio Ramos decidió romper el silencio y confirmó que no continuará en el futbol mexicano.

Inmediatamente después que se concretara la eliminación del Monterrey en las semifinales del Apertura 2025, a manos del Toluca, el defensa central español reveló que tomó la decisión de terminar su etapa como jugador albiazul.

El histórico jugador del Real Madrid fue cuestionado sobre si había disputado sus últimos minutos en México o que si le gustaría permanecer con los Rayados.

Lee también: Hugo Sánchez: La vez que traicionó a la Selección Mexicana, le metió gol y lo festejó | VIDEO

Sin pensarlo, el campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 respondió y dejó bastante claro que se marchará de nuestro país.

¿Qué fue lo que dijo Sergio Ramos sobre su futuro en Mexico?

“Yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y, obviamente, sí, es mi último partido”, mencionó tajantemente en entrevista para TUDN.

¡¡SE VA SERGIO RAMOS !!



Acabamos de ver el último partido de Sergio Ramos en el fútbol mexicano



"Obviamente sí, este fue mi último partido en México".



- Sergio Ramos.pic.twitter.com/MgnSxhtLAD — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) December 7, 2025

De esta manera, Sergio Ramos definió que no renovará su contrato con el Monterrey; justamente, en diciembre se terminaba dicho vínculo laboral.

El canterano del Sevilla termina su relación con La Pandilla, sin haber cumplido ni siquiera un año desde su llegada. Apenas disputó dos torneos.

Entre los dos semestres con los Rayados, el jugador sevillano disputó un total de 33 partidos y convirtió ocho goles. Además, portó el gafete de capitán durante su estancia.

Cabe resaltar que Sergio Ramos se irá del Monterrey tras haberse convertido en el futbolista más veterano que anota en la Liguilla del futbol mexicano, con 39 años y 251 días.

“Siempre duele perder una semifinal y quedarnos a la puerta de una final. Creo que hay mucho que analizar; la primera parte, prácticamente, la regalamos, nos faltó intensidad, ritmo y personalidad. Se puede perder porque, al fin y al cabo, esto es futbol, pero se pierde como jugamos la segunda parte, no la primera que la regalamos”, sentenció en su última declaración como futbolista de los Rayados.