Christian Martinoli y su reacción tras la clasificación de Toluca a la final de la Liga MX

Toluca volvió a instalarse en la cima del futbol mexicano, pero el camino hacia la final del Apertura 2025 estuvo lejos de ser sencillo.

El equipo escarlata, fiel a su tradición de lucha, sufrió hasta el último minuto para asegurar su pase, en una serie que mantuvo al filo de la butaca a su afición.

Luego del empate global de (3-3), la clasificación se definió por la posición en la tabla, un recurso que premió la regularidad del conjunto mexiquense ante Rayados de Monterrey.

El juego, que tuvo momentos de gran emoción, fue llevado a los hogares de México por Christian Martinoli, quien, con su peculiar estilo, narró cada acción y no ocultó sus sentimientos al ver a su equipo luchar y lograr su pase al juego por el campeonato ante Tigres.

En imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver al referente de la cadena quedarse sin voz por lo que ocurría en la cancha del Estadio Nemesio Diez, tomando un respiro con la llegada del silbatazo final, que concretó una nueva oportunidad para los Diablos Rojos.

Será en las siguientes horas cuando la Liga MX dé a conocer los horarios y días oficiales para definir al mejor equipo del país, con la posibilidad de ver el bicampeonato de Toluca.