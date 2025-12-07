Sergio Ramos cerró hace unas horas su etapa en el futbol mexicano con un partido cargado de emociones.

El histórico defensor español confirmó tras la eliminación de Rayados ante Toluca en las semifinales del Apertura 2025, que no continuará en la Liga MX.

"Fue mi último partido", declaró al término del encuentro en el Estadio Nemesio Diez, donde Monterrey quedó fuera por criterio de posición en la tabla general tras empatar (3-3) en el global.

Con la tristeza evidente en su rostro por quedarse sin la posibilidad de levantar el trofeo de campeón en México, Ramos utilizó sus últimos segundos en el césped del inmueble escarlata para despedirse de rivales y del cuerpo arbitral.

Fue en esos momentos con los árbitros cuando Sergio recibió un insólito regalo, mismo que no dudó en guardar y después entregar al personal del equipo regio para no perderlo.

Se trata de las tarjetas del juego, un artículo muy especial para los silbantes, siendo Luis Enrique Santander el encargado de abrazarlo y darle las cartulinas.

Sergio Ramos agradeció el detalle y, segundos después, salió camino al vestidor para realizar el viaje de regreso a Monterrey, ciudad de la que se despidió este domingo sin dar declaraciones.