Con más de cinco décadas de trayectoria, José Ramón Fernández se prepara para vivir una nueva Copa del Mundo, la que será histórica por su formato con 48 selecciones y por celebrarse en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

A sus 79 años, “Joserra” sigue siendo una voz crítica y respetada en los medios, teniendo actualmente participación en la cadena ESPN, empresa que, luego de su salida de TV Azteca, ha sido su casa y donde se ha consolidado como rostro en importantes eventos.

Lee también Sergio Ramos rinde ‘homenaje’ a Chicharito Hernández y manda a callar a la afición pese a ir perdiendo

Fernández, quien con su estilo polémico y crítico es conocido también por haber formado a una escuela con nombres como David Faitelson, Luis García y Christian Martinoli, reaccionó ante los rumores que lo retiran de la televisión.

Mediante redes sociales, José Ramón no dudó en aclarar un poco sobre su futuro en los medios de comunicación, asegurando que todavía le queda mucha batería para seguir en las mesas de debate y análisis.

Lee también Christian Martinoli y su reacción tras la clasificación de Toluca a la final de la Liga MX

El experimentado comunicador respondió un posteo en el que se ponía fecha para el final de su contrato en ESPN, recalcando que todo era falso y que, de existir duda, deberían preguntar antes de publicar información errónea.

El 2026 marcará el fin de José Ramón Fernández en la TV, termina contrato con ESPN en noviembre!!



El Clausura 2026 y el Mundial será lo último que analice como panelista en el líder mundial.



También recordemos que va a cumplir 80 añotes. Toda una institución. pic.twitter.com/4PrlR3kkrG — Guía Deportiva9 (@GuiaDeportiva9) December 6, 2025

LOS MUNDIALES DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

José Ramón Fernández ha cubierto 13 Copas del Mundo, comenzando desde Argentina 1978 y siguiendo con todas las ediciones, excepto Italia 1990, donde fue vetado por la FIFA tras el caso “Cachirules”.