Con más de cinco décadas de trayectoria, José Ramón Fernández se prepara para vivir una nueva Copa del Mundo, la que será histórica por su formato con 48 selecciones y por celebrarse en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
A sus 79 años, “Joserra” sigue siendo una voz crítica y respetada en los medios, teniendo actualmente participación en la cadena ESPN, empresa que, luego de su salida de TV Azteca, ha sido su casa y donde se ha consolidado como rostro en importantes eventos.
Fernández, quien con su estilo polémico y crítico es conocido también por haber formado a una escuela con nombres como David Faitelson, Luis García y Christian Martinoli, reaccionó ante los rumores que lo retiran de la televisión.
Mediante redes sociales, José Ramón no dudó en aclarar un poco sobre su futuro en los medios de comunicación, asegurando que todavía le queda mucha batería para seguir en las mesas de debate y análisis.
El experimentado comunicador respondió un posteo en el que se ponía fecha para el final de su contrato en ESPN, recalcando que todo era falso y que, de existir duda, deberían preguntar antes de publicar información errónea.
LOS MUNDIALES DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
José Ramón Fernández ha cubierto 13 Copas del Mundo, comenzando desde Argentina 1978 y siguiendo con todas las ediciones, excepto Italia 1990, donde fue vetado por la FIFA tras el caso “Cachirules”.
- Argentina 1978 – Canal 13 (Televisión estatal)
- España 1982 – Canal 13 / Imevisión
- México 1986 – Imevisión
- Italia 1990 – No asistió (México vetado por el caso “Cachirules”)
- Estados Unidos 1994 – TV Azteca (ya privatizada)
- Francia 1998 – TV Azteca
- Corea-Japón 2002 – TV Azteca
- Alemania 2006 – TV Azteca (último Mundial con la televisora)
- Sudáfrica 2010 – ESPN
- Brasil 2014 – ESPN
- Rusia 2018 – ESPN
- Qatar 2022 – ESPN
- Estados Unidos, México y Canadá 2026 – ESPN