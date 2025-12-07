Rayados de Monterrey quedó hace unas horas eliminado del Apertura 2025 de la Liga MX al empatar (3-3 )en el global ante Toluca, y avanzar el cuadro escarlata por su mejor ubicación en la tabla general.

La derrota, que terminó con el sueño del equipo regio de llegar al partido por el título, también significó un golpe fuerte para los aficionados, quienes vieron el último partido de Sergio Ramos con el equipo.

Luego del final del compromiso, fue el mismo campeón del mundo en Sudáfrica 2010 quien compartió su salida del futbol mexicano, agradeciendo el respaldo de la afición durante su etapa.

Ramos, quien también brilló en el Real Madrid, fue el encargado de generar una reacción en el equipo visitante al anotar un penalti que acercó a su equipo.

Tras mandar el balón a las redes y ante la presión del equipo local, Sergio Ramos celebró el tanto callando a los fans de Toluca, un gesto que generó muchas reacciones en redes sociales e incluso hizo recordar lo hecho por su excompañero en el equipo español Javier “Chicharito” Hernández.

La comparación entre ambos llegó luego de que, en ambos casos, tras su anotación y sin importar la desventaja, los futbolistas pidieron silencio a las aficiones rivales, generando risa y todo tipo de comentarios.

Entre todos esos destacó el hecho por los Diablos Rojos, quienes mediante sus cuentas oficiales utilizaron una imagen de Ramos para regresarle el gesto al ibérico: “Silencio, que la Pandilla ya está descansando”, escribieron.