El arranque de la preventa de boletos para el amistoso México vs Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026, se convirtió en un fiasco digital.

Minutos antes de las 9:00 horas, horario establecido para el inicio de preventa para los tarjetahabientes del institución bancaria Banorte, la plataforma Fanki –encargada de la venta– se desplomó por completo.

En lugar de la página de selección de asientos, los usuarios se toparon con el mensaje “503 Service Temporarily Unavailable”.

En el mejor de los casos, la página dirigía a un mensaje donde se leía la leyenda: "Fanki. Estamos trabajando para que vivas la mejor experiencia. ¡Ya casi estamos listos!

El colapso dejó varados a miles de aficionados esperando con la intención de pagar los que fuera necesario por una entrada.

¿Qué es Fanki?

Fanki fue la plataforma elegida para centralizar la distribución y ofrecer pagos a cinco o 10 meses sin intereses.

La estrategia buscaba controlar la altísima demanda prevista para ver a las estrellas portuguesas en territorio mexicano, pero el sistema no resistió.

A través de redes sociales, la plataforma anunció que la preventa se reanudaría a las 9:30 horas, sin embargo, al filo de las 10:00 horas el problema se mantenía en el mismo estatus.

Hoy 9:30 am inicia la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte, disponible del 10 al 12 de diciembre.

Un beneficio anticipado para quienes buscan asegurar su lugar en los próximos eventos antes de la venta general! pic.twitter.com/jOUmoRamD5 — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

El periodo exclusivo para clientes Banorte se extenderá hasta el 12 de diciembre; después comenzará la venta general. Sin embargo, el incidente de hoy genera dudas sobre la capacidad de Fanki para soportar la siguiente etapa, cuando se espera aún más tráfico.