El América es, sin duda, el equipo que más pasiones polarizadas despierta en el futbol mexicano: o se le ama con devoción absoluta o se le odia con la misma intensidad.

Desde hace décadas, el conjunto de Coapa arrastra una fama que lo persigue como una sombra: la supuesta protección arbitral que, según sus detractores, le ha regalado puntos, triunfos e incluso campeonatos.

Verdad o mito urbano, esa percepción ha alimentado una rivalidad única en el balompié nacional.

Esa etiqueta de “equipo favorecido” ha dado pie a infinidad de burlas y memes que los aficionados rivales utilizan para provocar a la afición americanista.

Frases como “¡Penal para el América!” se volvieron armas letales en redes sociales y tribunas, capaces de encender discusiones que pasan rápidamente de lo deportivo a lo personal, generando momentos que van de lo cómico hasta lo subido de tono.

Sin embargo, lo que para muchos es solo broma o folclore, en el pasado tuvo consecuencias reales dentro de los medios.

Hubo un episodio en que un penalti señalado a favor de las Águilas provocó que un histórico comentarista de Televisa fuera apartado para siempre de las transmisiones del América, simplemente por cuestionar en vivo la decisión del árbitro.

¿Quién es el comentarista de Televisa que fue retirado de las narraciones del américa por haberlo criticado?

Ese comentarista fue don Roberto Guerrero, voz icónica del futbol mexicano, especialmente en Guadalajara, donde generaciones crecieron escuchando sus relatos en Televisa.

Guerrero, actualmente atraviesa por un estado salud complicado, solía narrar principalmente partidos de Chivas y Atlas, pero un día le tocó viajar a la Ciudad de México para transmitir un América vs Tampico Madero en el Estadio Azteca, a mediodía un domingo.

Durante aquel partido, el árbitro marcó un penal a favor del América en una jugada polémica. Guerrero exclamó al aire: “Ese penal el árbitro lo está inventando; por ningún lado hay falta”.

Insistió en que le mandaran la repetición y esa honestidad le costó caro. A pesar de sus 50 años en Televisa, nunca volvió a narrar un solo partido de las Águilas

"Hubo una jugada y en donde el árbitro le da un penal al América y yo con el micrófono y dije ese penal, el árbitro lo está inventando. Por ningún lado hay falta, y si me mandan la repetición, vamos a observar. No me la querían mandar, pero yo insistí y me la mandaron: ‘¿Ven? Ni siquiera lo toca. Él se resbaló y se cayó ’¿Creerás que nunca volví a narrar al América? Y mira que duré 50 años en Televisa, de 1966 a 2016 que los dejé. No me volvieron a dar un partido del América”, platico Guerrero.