El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rompió el silencio sobre la ausencia de la Selección Mexicana en Monterrey y reveló los verdaderos motivos que impidieron que el equipo nacional se presentara ante la afición regiomontana durante la próxima Copa del Mundo 2026.

Y es que, en entrevista con David Faitelson para TUDN, el mandatario de Nuevo León cuestionó las justificaciones oficiales tras quedar fuera de la lista de sedes para los partidos de México en el Mundial 2026.

Cada vez son menos en el calendario para que ruede le pelota en la próxima justa mundialista, por lo que la expectación entre los aficionados cada vez es mayor y nadie quiere perder detalle de las acciones de los partidos y mucho menos de la Selección de Javier Aguirre, por ello surgieron las interrogantes sobre qué fue lo que motivo que el Tri no estuviera en el Gigante de Acero.

Ante esta situación, Samuel García apuntó directamente a decisiones económicas como la verdadera razón por la que el Tri no jugará en el Estadio BBVA.

¿Qué fue lo que dijo Samuel García sobre la ausencia de México en el Gigante de Acero durante el Mundial 2026?

“Parece ser que es una decisión algo económica de que a la Selección le conviene que haya juegos en el Azteca, por el aforo, lejos de Rayados o Chivas. Y mi pregunta fue, si le cabe más gente al de Rayados ¿por qué en Jalisco? Y luego me salieron con el clima, como su fuera muy distinto el de Jalisco con el de Nuevo León, obviamente son argumentos que a mí no me convencen”, declaró el mandatario.

Inconforme, García buscó directamente al comisionado de la Femexfut, Mikel Arriola: “Busqué a Mikel (Arriola) y le dije 'No compadre, a ver cómo me compensas'. Ahora estoy buscando que al menos un juego amistoso con una selección grande se vengan a Monterrey antes del Mundial y es lo que ando viendo (…) y le dije 'para que no se te sienta la raza tienes que venir antes a jugar un amistoso' y en eso andan y voy a esperar en enero”.

Para el Mundial 2026, México jugará dos partidos de fase de grupos en el Estadio Azteca, uno en Guadalajara y, de avanzar, podría disputar un cuarto encuentro en el Estadio Banorte.