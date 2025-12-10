El futbolista mexicano, Johan Vásquez, reconoció su emoción por enfrentarse al Cristiano Ronaldo en el partido amistoso que México disputará contra Portugal, como parte de la preparación del combinado nacional rumbo al Mundial de 2026.

En entrevista para los micrófonos de TUDN, Vásquez aceptó que “jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo te emociona. [...] Son pruebas que te pueden tocar pasando de grupos porque ya son partidos de matar o morir. Ser conscientes que son equipos que te doblegan en muchas cosas. No somos una selección muy top, pero tampoco somos de los de abajo. Nuestra fuerza debe ser la unión”.

Por otra parte, el futbolista se sinceró sobre lo que le espera a México en la Fase de Grupos del Mundial de 2026, donde se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del Play-Off 4 de la UEFA, sea Macedonia del Norte, Irlanda, República Checa o Dinamarca.

“No me gusta hacer menos, ni sentirme menos. A final de cuentas, el futbol ha crecido en todo el mundo y nosotros lo hemos vivido mejor que nadie. Ya no es lo mismo de antes. Todos los países están creciendo. Hay que hacernos fuertes en casa con nuestra afición y sentir de verdad que estamos en México, es lo más importante”, concluyó Vasquéz.

Si bien la Copa del Mundo empezará hasta el 11 de junio, el partido amistoso ante Portugal se jugará el 28 de marzo, día en el que también se reabrirán las puertas del Estadio Azteca.

