Dentro de los cuatro partidos que ofrece la cartelera de la Copa del Mundo 2026 este sábado 13 de junio, el de Brasil y Marruecos es el que más expectativas genera entre los aficionados.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscan regresar a ese protagonismo que los caracterizó en los Mundiales, por lo que una victoria hoy es crucial para marcar su pauta en el certamen.

Brasil derrota a Panamá Foto: AP

Además, los brasileños tienen argumentos para pensar que tienen chances de llegar lejos. Encaran la competición con figuras como Vinicius Jr, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, Allisson, y la magia nostálgica de Neymar, pueden plantarle cara a cualquiera.

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Sin embargo, no será sencillo, enfrente estará Marruecos, que desde el Mundial de 2022 vienen muy fuertes. Liderados por el lateral derecho Achraf Hakimi, son un equipo que nunca se da por vencido.

¿A qué hora y dónde ver Brasil vs Marruecos hoy?

El emocionante choque está pactado para arrancar a las 16:00 horas, tiempo del Centro de México, y se jugará en el estadio Nueva York Nueva Jersey, donde el 19 de julio, también se jugará la final del torneo.

Y para fortuna de los aficionados, se podrá disfrutar por televisión abierta, a través de las señales de Canal 5 y Canal 7, además de TUDN y el plan mundialista de ViX.

Brasil vs Marruecos

Sede: estadio New York New Jersey

Horario: 4:00 pm (Tiempo de CDMX)

Trasmisión: TUDN, Canal 7, Canal 5 y ViX.