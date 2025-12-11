La FIFA abrió su tercera fase de ventas de boletos, donde una de las nuevas características es que los aficionados ya pudieron pudieron solicitar entradas para ver algún juego en especifico, esto después de la realización del pasado sorteo que definió los cruces de la fase de grupos.

De hecho luego del evento del pasado 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, ahora se publico un calendario actualizado con los juegos.

De esta manera, los fanáticos que juntaron sus ahorros para poder presenciar algún partido de la justa mundialista, ya saben cuándo y dónde jugarán figuras como Lionel Messi y la campeona defensora Argentina.

Los sorteos de entradas anteriores eran a ciegas, ya que el período de clasificación ni siquiera se había completado y el sorteo aún no se había realizado.

Ahora las naciones participantes han sido ubicadas en grupos, con sus posibles caminos a través del torneo determinados. Por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo podrían encontrarse en los cuartos de final en Kansas City si tanto Argentina como Portugal salen primero de sus respectivos grupos.

Sin embargo, no se garantiza que los aficionados obtengan entradas para los partidos a los que se postulen.

La tercera fase de venta de entradas se llama “sorteo aleatorio” y los aficionados serán informados si han tenido éxito.

¿Cómo solicitar entradas en el sorteo aleatoria?

Esta fase de venta de boletos se abrió a las 9:00 horas tiempo de México y estará disponible hasta el 13 de enero de 2026. En ese periodo, los seguidores del futbol pueden solicitar un máximo de cuatro entradas por hogar por partido y un máximo de 40 entradas durante todo el torneo a través del sitio web de la FIFA.

Los aficionados necesitarán un ID de la FIFA para solicitar entradas y pueden elegir a qué partidos y a qué categoría de precios quieren postularse.

Hay cuatro categorías, con los mejores asientos en la Categoría 1, y los asientos de la Categoría 4 en algún lugar alrededor de la parte superior de los estadios.

Los solicitantes exitosos serán notificados por correo electrónico en febrero y se les cobrará automáticamente.