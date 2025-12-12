A Monterrey no le fue bien en términos de partidos llamativos luego de que la FIFA revelara las sedes que tendrá el Mundial 2026 en México. Situación de la que varios comunicadores de medios deportivos (como Faitelson o José Ramón Fernández) se han quejado.

A estas pronunciaciones se ha unido el gobernador del estado: Samuel García, quien en una reciente charla con Faitelson, manifestó su inconformidad ante la asignación de duelos.

Samuel García, gobernador de Nuevo León / Foto: Especial

Dichos compromisos son los siguientes:

14 de junio – Ganador del Playoff B de UEFA vs Túnez (20:00 horas del centro de México)

20 de junio – Japón vs Túnez (20:00 horas del centro de México)

24 de junio – Sudáfrica vs República de Corea (cierre del Grupo A) (19:00 horas del centro de México)

¿Qué dijo Samuel García sobre los juegos que tendrá Monterrey en el Mundial de 2026?

Samuel García confesó con el periodista de TUDN que no entiende el por qué no le dieron a Monterrey un partido del Tri, por lo que Faitelson aseguró que eran migajas lo que le habían dado.

"Sí, de acuerdo (migajas), muy a su estilo Samuel García dice 'nos dieron limones, pues trataremos de hacer limonadas', pero tiene un Japón-Túnez, con todo respeto", mencionó el periodista.

"Realmente a Monterrey le fue mal, muy mal, tienen la esperanza de que algo ocurra para la segunda ronda, para la ronda eliminatoria, donde puede ser que tenga aquí finalmente a Países Bajos y quizá Marruecos en 16vos quizá", continuó.

"Dale algo a Monterrey diferente porque le diste a Guadalajara a España contra Uruguay... a Monterrey no le diste ni un solo equipo del bombo A, ni Países Bajos, ni otro, ni México tampoco", finalizó.

¿Por qué motivo la Selección Mexicana de Javier Aguirre no jugará en Monterrey durante el Mundial? FOTO: Imago7

