Hoy, 12 de diciembre, se conmemora el día de la Virgen de Guadalupe en México. Por ende, aquí se repasaran a algunos personajes del mundo deportivo que colocan su fe en ella.

La Virgen es más que un símbolo de religión en el país. Su imagen y devoción han inspirado a muchas generaciones de atletas, que encuentran en ello un motivo para luchar y levantarse todos los días.

Foto: Ariel Ojeda/El Universal

Lee también México vs Portugal: ¿Cuánto cuestan en reventa los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en el estadio Azteca?

Deportistas que creen en la Virgen de Guadalupe

Raúl ‘Ratón’ Macías, el legendario boxeador mexicano, inmortalizó a lo largo de toda su trayectoria la frase: “Todo se lo debo a mi mánager y a la Virgencita de Guadalupe”. Con esta filosofía se rigió toda su carrera dentro del cuadrilátero.

En el fútbol, Alberto García Aspe, mediocampista de la Selección en los años 90, encontró en la Virgen un refugio espiritual luego de una crisis familiar. A partir de ahí, en un par de ocasiones lució una playera con 'la morenita' cuando anotaba un gol.

Javier Hernández, el máximo goleador de la Selección Mexicana, antes de cada partido, se arrodilla en el campo y reza mirando al cielo, “Le ruego que nos vaya bien y que nadie se lesione”, confesó en una entrevista.

Javier Hernández con Chivas ante Cruz Azul en el Estadio Azteca / FOTO: Imago7

Antonio Mohamed, técnico argentino y uno de los más exitosos en la historia del futbol mexicano, es otro devoto de la Virgen, antes de ganar el título del Apertura 2019 con Monterrey, visitó la Basílica para pedir por su equipo.

Su fe lo acompaña incluso en el banquillo, donde lleva un rosario en recuerdo de su hijo fallecido, e incluso ha generado polémica cuando en un juego oficial mostró una playera con la imagen de la virgen, que le costó una fuerte sanción por parte de la liga.

Antonio Mohamed con su playera de la Virgen de Guadalupe / FOTO: Imago7

Esta creencia no sólo es para mexicanos, ya que jugadores extranjeros como Rubens Sambueza, Ismael Sosa y André-Pierre Gignac también han adoptado esta tradición.

Lee también Christian Martinoli se rinde ante Hugo González en la Final contra Tigres pese a su costoso error