La Final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca dejó miles de emociones a los aficionados en el partido de Ida. Pese a definirse por un sólo gol en favor de los regios, el duelo estuvo lleno de momentos clave.

Un par de ellos protagonizados por el guardameta de los Diablos Rojos, Hugo González, quien pese a equivocarse en la salida en el gol que recibió, dejó también buenas intervenciones, cosa que no pasó desapercibida por Christian Martinoli.

¿Qué dijo Martinoli sobre Hugo González?

En el minuto 33 de la primera mitad, los Tigres generaron peligro en el arco rival gracias a un ataque de Diego Lainez por la banda de la derecha, el cual finalizó con un disparo cruzado con la zurda, que fue desviado por el portero del Toluca luego de acostarse sobre su costado derecho.

“Hugo, impresionante espectacular destacadísimo abajo, Hugo. ¿No que tenía las manos guangas? si las llega a tener más guangas esto termina en gol, de dónde la saco Hugo”, comentó Martinoli asombrado por la atajada, con su característico estilo de narración.

Para desgracia del portero al inicio de la segunda parte, cometió un error en la salida, que terminó en gol de Ángel Correa, que Toluca no supo responder.

A lo que Martinoli reaccionó en el momento: "¡Ay madre santa! ¿Qué le pasó a Hugo?. No es novedad decir que el narrador de TV Azteca ha manisfestado en diversas ocasiones su fanatismo por el equipo que dirige Antonio Mohamed.

