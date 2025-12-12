Los boletos para ver a México enfrentar a Portugal en el estadio Azteca volaron en la etapa de preventa, según reportó la página FANKI. Y aunque aún falta la venta al público en general, luce complicado conseguir entradas para este compromiso.

Como era de esperarse, nadie quiere perderse la oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo en tierras mexicanas, sin embargo, los precios en reventa vuelven este deseo sumamente complicado para muchos.

Los boletos de la preventa del partido México vs Portugal se agotaron, según la plataforma Fanki. FOTO: @miseleccionmx

¿Cuánto cuestan los boletos en reventa para el México vs Portugal?

De acuerdo con información mostrada en 'Hellotickets', una página de reventa conocida, los boletos más baratos rondan los 64 mil pesos, 10 veces más que su precio original.

Por otro lado, el boleto más caro ascendía hasta los 148,700 pesos mexicanos, ubicado en platea bajo Norte, casi 17 veces más elevado que su precio inicial.

Lista de precios en reventa para el partido de México vs Portugal

Nivel 1 de Palcos Oriente: 64,319 pesos por boleto.

Platea Baja Oriente: 64,319 pesos.

Nivel 1 Palcos Norte: 67,355 pesos.

Platea Alta Poniente: 73,508 pesos.

Platea Baja Poniente: 91,884 pesos.

Nivel 3 de Palcos Oriente: 110,261 pesos.

Platea Baja Sur: 110,261 pesos.

Platea Baja Norte: 148,700 pesos.

Boletos en reventa del México vs Portugal Foto: Capturas

