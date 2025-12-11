La segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández con Chivas llegó a su fin. La directiva rojiblanca dio a conocer que partió caminos con uno de los canteranos más significativos de su historia.

"Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano. Con el Rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa", escribió Chivas en un comunicado.

Pese al legado que Javier Hernández dejó en su primer capítulo con los rojiblancos, el peso de la segunda era quedó marcado por lesiones y porque, en la reciente eliminación del Apertura 2025, fue señalado como el principal responsable por haber fallado un penal decisivo contra Cruz Azul.

La salida de “Chicharito” desató un debate en redes sociales. Estos son los mejores memes que dejó la noticia, a la espera de conocer qué será de la carrera futbolística de Hernández.

Lee también Chivas confirma la salida de Chicharito Hernández, histórico delantero del Rebaño

Así se dio la respuesta en redes sociales, después de que Chivas anunciara la salida de "Chicharito" Hernández

El Chicharito muy triste saliendo de Chivas pic.twitter.com/rbHngerusk — Sdrd (@Sedred_) December 11, 2025

Si hay algo que dejó el Chicharito fue esta foto, siempre me da gracia. https://t.co/Wk4sChpdwr pic.twitter.com/gnDtW6IROW — Andre 🎄 (@_AndreCA7) December 11, 2025

Termina la segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández en Chivas. pic.twitter.com/JfzSx85svv — liguilla paint (@futbolmxpaint) December 11, 2025

Yo cuando Chicharito fallo el penal:"Chinga tu madre Javier ya vete"



Yo hoy también que deja de ser jugador de Chivas: pic.twitter.com/fjR6fg6AW0 — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) December 11, 2025

la salida de chicharito de Chivas cuenta como refuerzo — Ileany (@_Ileann) December 11, 2025

Chicharito yéndose de Chivas después de haber metido 3 goles, lesionarse 6 meses y 3 escándalos desde que regresó: pic.twitter.com/lw5XEKtMY8 — ¿Pumas ya trajo refuerzos? (@AvisosDePumas) December 1, 2025

No pregunten a quien le metió el último gol en Chivas el Chicharito



pic.twitter.com/r6v6g9UVYz https://t.co/t61ailnalW — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) December 11, 2025