Al igual que México, Estados Unidos jugará en casa la Copa del Mundo de 2026, e incluso, con mayor ventaja, ya que la mayoría de encuentros se efectuarán en tierras americanas.

Una de las estrellas de la última época de la selección de las barras y las estrellas, Landon Donovan, soltó recientemente unas declaraciones que fueron como gasolina al fuego de la rivalidad entre el Tricolor y sus rivales del norte.

Landon Donovan anota el 2-0 de Estados Unidos sobre México en Corea-Japón 2002 / Foto: Especiales

¿Qué dijo Landon Donovan sobre la Selección Mexicana?

En una intervención en FOX Soccer, el exdelantero fue concreto sobre el estado actual del Tri: “Se ven bastante mal”, dijo al analizar el grupo que le tocó al equipo nacional.

Sobre el mismo sector, aseguró que México no es favorito: “De hecho, creo que Corea del Sur ganará el grupo. México está en un mal momento ahora mismo, simplemente no hay vuelta atrás, y no lo veo mucho mejor”, aseguró Donovan, quien tuvo partidos muy peleador con la selección durante su carrera internacional.

Finalmente, con una declaración que encendió a más de un aficionado, el ex de La Fiera soltó: “No creo que tengan grandes jugadores, y no creo que la afición local los ayude a llegar al objetivo”.

Jugadores de la Selección Mexicana se reúnen antes de un partido amistoso por Fecha FIFA. FOTO: Imago7

La Selección Mexicana inaugurará la justa internacional ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Banorte, en lo que será un partido clave para las aspiraciones del cuadro de Javier Aguirre.

