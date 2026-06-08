Una de las selecciones que enfrenta el Mundial 2026 con mayor presión es la de Argentina, ya que intentarán defender la corona y luchar por el bicampeonato. Nicolás Tagliafico, defensor de la albiceleste es consciente de eso.

Previo al debut el próximo martes ante Argelia, el defensor del Olympique de Lyon habló sobre lo que viene para la Selección Argentina.

"Jugar esta Copa del Mundo como campeones para nosotros es algo muy lindo. Volver a tener esas sensaciones de jugar un Mundial y estar ahí presente pero en este caso defendiendo la copa para mí es algo diferente", confesó el defensor.

Lee también Dueños de palcos y plateas del estadio Azteca advierten con boicotear el Mundial si no respetan sus derechos

"Tuve ocasión de jugar mundiales pero esta vez nos van a querer ganar todos y esa sensación de tener que defender el título es algo único", agregó en su entrevista con DSports.

"Gestionar esa presión, defender el título no es fácil pero tenemos jugadores con mucha experiencia que saben muy bien lo que es defender esta camiseta y jugar un Mundial", concluyó.

Argentina viene de vencer 2-0 a Honduras y este martes jugará su último partido de preparación frente a Islandia.

Lee también ¿Quién es Wilton Sampaio, el árbitro designado para el debut de México en el Mundial 2026?