A solo seis meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el ambiente festivo se respira con mayor intensidad en las 16 ciudades anfitrionas de México, Estados Unidos y Canadá. Las calles comienzan a vestirse con los colores oficiales del torneo, los anuncios publicitarios y promocionales invaden el paisaje urbano, y las preparaciones finales en estadios e infraestructura generan una expectativa creciente.

Con el sorteo de grupos ya realizado y el calendario completo revelado —incluyendo el partido inaugural de México contra Sudáfrica en el Estadio Azteca el 11 de junio—, el entorno vibra con la emoción por la justa futbolística más grande de la historia, que promete unir al mundo en una celebración inolvidable del balompié.

Con ello también comenzaron a circular los precios de los boletos, y sobre todo, al conocerse ya los cruces y los partidos que albergaran cada una de las sedes, los costos se han elevado hasta las nubes.

Esta situación ha dado la percepción que el Mundial 2026 solo será accesible para ciertos sectores y, por ello, la periodista deportiva Marion Remiers estalló en contra de los precios de la próxima justa deportiva, y aseguró que el "futbol se aleja del pueblo"

¿Qué fue lo que dijo la periodista Marion Reimers?

Durante una charla con el también comunicador Joaquín López Dóriga, Marion Reimers fue contundente en su crítica al asegurar que muy pocos podrán costear un boleto de algún partido de torneo de la FIFA, incluso al mencionar que sólo gente vinculada con el crimen organizado podría tener acceso a ese tipo de entradas.

"Un deporte (el futbol) que se aleja cada vez más de la gente que una vez lo hizo grande, se aleja de la masa obrera, se aleja del pueblo, del público que no puede costear una entrada de un millón de pesos para la inauguraicón del Mundial", dijo Reimers al inicio.

"Existen otros personajes un tanto más oscuros de la vida pública, personas seguidas por las autoridades o con presuntos vínculos con el crimen organizado, factureros, a esos sí les alcanza para el millón de pesos", agregó la comunicadora.

"Va a haber muchos años de cárcel, se van a reunir ahí", remató López Dóriga.

Además, en ese mismo sentido, Marion destacó que ya asistir a partidos el balompié se vuelve una actividad de moda: "Es un fenómeno que estoy analizando desde hace años en el futbol de los varones, que es mucho de estatus, de 'bluff', de apariencia, de postureo, se ha convertido en algo que va más allá de ver un partido, es un símbolo de poder".