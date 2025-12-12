Lionel Messi inicia este sábado su esperada gira GOAT Tour por India, un recorrido de tres días que abarcará Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, con posibles encuentros con figuras como el primer ministro Narendra Modi y estrellas de Bollywood.

El punto de partida será la inauguración remota de una imponente estatua de hierro de más de 20 metros que lo representa levantando la Copa del Mundo, construida en 40 días por el escultor Monti Paul y un equipo en el club Sree Bhumi Sporting Club.

Lee también: Importante comentarista se despide de TNT Sports para ser nuevo 'fichaje' de Telemundo

“Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, declaró Paul.

Sin embargo, las imágenes filtradas de la obra han generado una ola de polémica y burlas en redes sociales.

¿Cómo ha sido la reacción de los usuarios ante la figura de Lionel Messi?

Usuarios cuestionan el parecido, describiéndola como una figura que coincide con el atacante de la selección de Argentina.

“Es Messi después de probar la deliciosa comida callejera de la India. Mira lo fruncido que está el pibe”, ironizó uno.

"Hasta haciéndolo grande se ve pequeño jajaja", "Le hicieron la estatua a Reus me parece", "Muy linda pero no se parece un carajo", "Pensé que era Cristiano Ronaldo", fueron otros comentarios.

LA ESTATUA DE MESSI DE MÁS DE 21 METROS DE ALTURA 😯



En Calcuta, India construyeron este impactante homenaje. 🇮🇳 pic.twitter.com/nnHil4cdJW — Diario Olé (@DiarioOle) December 12, 2025

En Calcuta también se ha montado una zona para aficionados con una réplica a tamaño real de Messi en un trono y una recreación de su casa en Miami.

Poder ver a su ídolo será “un sueño hecho realidad”, afirmó Samir Nandy, un seguidor de 64 años. “Las leyendas no se forjan solo con éxitos. Es su resiliencia lo que me hizo creer en él”.

Messi expresó su entusiasmo: “India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos. India es una nación apasionada por el futbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”.

La gira incluye eventos benéficos, clínicas de futbol y partidos de exhibición, consolidando el fanatismo por el argentino de 38 años, quien defenderá el título mundial con Argentina en 2026.