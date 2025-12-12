La llegada de Lionel Messi a la India generó un auténtico revuelo que paralizó el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose en las primeras horas de la madrugada.

Miles de aficionados desafiaron el horario, el vuelo privado aterrizó cerca de las 3:00 horas, y formaron largas filas para intentar ver al capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina.

Los gritos de “Messi, Messi” resonaron al unísono mientras el astro era flanqueado por un extenso operativo de seguridad.

Lee también: La estatua de Lionel Messi en la India desata burlas en las redes sociales ¿Sí se parece?

Acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, el delantero abandonó el recinto por una salida alternativa, lo que provocó una impresionante estampida de fans corriendo por los pasillos del aeropuerto en busca de un vistazo.

MESSI MESSI MESSI



In India 🇮🇳



pic.twitter.com/pwmKgId4nC — MessiMania (@M10Update) December 12, 2025

Ni Suárez ni De Paul recibieron la misma atención: los aficionados solo tenían ojos para el argentino.

Huge crowd in India ready to receive Messi from the airport 🇮🇳 pic.twitter.com/Msuz1IctzF — MessiMania (@M10Update) December 12, 2025

El traslado al hotel se realizó en una caravana protegida por varios vehículos de seguridad y vallas, similar al protocolo reservado para un jefe de estado.

🚨LIONEL fuertemente escoltado como un jefe de estado, en su llegada a Calcuta🇮🇳!pic.twitter.com/xCYot9CrAG — KING MESSI 10 (@messi10_rey) December 12, 2025

Allí, el personal del establecimiento pidió a los seguidores que permitieran descansar al futbolista y sus acompañantes ante la agotadora agenda que les espera.

¿Por qué motivo Lionel Messi se encuentra en La India?

Esta visita forma parte del Tour The Goat de tres días, que incluye la inauguración este sábado de una estatua de 21 metros dedicada a Messi en Calcuta. Posteriormente, el grupo visitará Hyderabad –donde jugarán un partido de futbol siete–, Bombay y Nueva Delhi.

Entre las actividades destacan un desfile de modas, reuniones con celebridades y un encuentro con el primer ministro Narendra Modi.

La presencia de Messi trasciende lo deportivo y se convierte en un acontecimiento social, cultural y político en la India, demostrando una vez más el impacto global del considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos.