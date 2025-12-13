A medida que nos acercamos al Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la cuenta regresiva se siente más intensa que nunca.

Con menos de seis meses por delante, el planeta entero parece vibrar con la anticipación de lo que será la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Canadá, México y Estados Unidos.

Ya se respira el ambiente mundialista en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas.

El reciente sorteo de grupos ha encendido la pasión: duelos épicos como los de Argentina, Portugal o las selecciones anfitrionas generan debates interminables, mientras las ciudades sede comienzan a decorarse anuncios, murales y eventos previos que anuncian la fiesta del futbol que unirá a tres países en un solo latido.

Lee también: Marion Reimers estalla contra los precios del Mundial: 'Solo es costeable para el crimen organizado'

La emoción aumenta día a día, alimentada por la expectativa de ver a leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en lo que podría ser su último Mundial, junto a nuevas estrellas emergentes.

La compra de boletos refleja esta euforia desbordada: en solo las primeras 24 horas de la tercera fase de ventas, la FIFA recibió cinco millones de solicitudes de más de 200 países, a pesar de las críticas por los precios elevados.

En particular, México será protagonista del partido inaugural cuando se enfrente a la selección de Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca. Por eso, los trabajos en el Coloso de Santa Úrsula avanzan a contrarreloj, con prioridad en las zonas interiores y áreas operativas.

La remodelación del Estadio Ciudad de México, como será llamado durante el certamen, es una de las obras deportivas más importantes del país, no solo por su peso histórico, sino porque será el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo.

¿Cómo lucen los nuevos avances en la remodelación del Estadio Azteca?

Las imágenes que se han filtrado recientemente muestran avances significativos que empiezan a cambiar un poco el rostro del Estadio Azteca.

A través de la cuenta del X: @MXEstadios, se mostró la colocación de las nuevas butacas en la grada superior, donde el progreso ya supera el 50 por ciento.

Ya hace una semana se informó que las pantallas gigantes ya están completamente instaladas. Mientras que la grada baja VIP luce prácticamente terminada

🚨Así luce el Estadio Azteca al momento.



✅ Continúan el colocado de butacas, la zona VIP y la instalación de las pantallas gigantes. pic.twitter.com/kw0e2cm27Y — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) December 12, 2025

Otro de los avances en la remodelación es el nuevo palco de prensa, diseñado para recibir a cientos de periodistas nacionales e internacionales durante los partidos.

La reinauguración del Estadio Azteca se tiene contemplada para el próximo 28 de marzo, fecha en la que México y Portugal de Cristiano Ronaldo se verán las caras, y cuya venta de boletos ha generado un caos y molestia entre los aficionados.