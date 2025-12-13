La FIFA inició la tercera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de Futbol 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

En esta etapa, la gran novedad es que es la primera oportunidad para que los aficionados adquieran entradas para partidos específicos, luego de que han sido revelados los grupos, sedes y horarios tras el sorteo realizado a inicios de diciembre de 2025.

El registro para este sorteo aleatorio comenzó desde el pasado 11 de diciembre de y permanecerá abierto hasta el 13 de enero de 2026.

Básicamente, este sería el proceso para poder registrarse en la nueva fase de venta de boletos para el próximo Mundial de Norteamérica 2026.

Sin embargo, a continuación de explicamos algunos detalles que deberás tener en cuenta para poder adquirir alguna entrada para la justa.

¿Cómo registrarse para el nuevo sorteo de venta de boletos de la Copa del Mundo?

A diferencia de fases anteriores, los interesados deben seleccionar los encuentros deseados y la cantidad de boletos, con un máximo de cuatro por partido, aunque se pueden solicitar para múltiples juegos.

Para participar, los aficionados deben ingresar al sitio oficial FIFA.com/tickets, crear o iniciar sesión con un FIFA ID y confirmar sus datos personales. Posteriormente, seleccionar la opción de “sorteo aleatorio” despliega la lista completa de los 104 partidos, desde el inaugural hasta la final.

Al elegir un encuentro, aparecen tres categorías de asientos con precios variables según el estadio y la atractividad del partido. Categoría 1: los boletos más caros, ubicados en zonas preferentes de gradas inferiores. Categoría 2: de precio intermedio, en gradas inferiores y superiores. Categoría 3: las entradas de mayor alcance, generalmente en gradas superiores.

Una vez seleccionados los boletos, es obligatorio ingresar los datos de una tarjeta de crédito válida, ya que si la solicitud es 'ganadora', el cargo se hará en automático.

De este modo, las notificaciones a los ganadores del sorteo para la adquisición de entradas será a partir del 6 de febrero.