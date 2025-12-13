La selección de Uruguay ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol mundial por ser una de las más exitosas y que han escrito su nombre en la trayectoria de las justas mundialistas.

Fue la anfitriona y ganadora de la primera Copa del Mundo en 1930 y repitió el título en 1950 con el épico "Maracanazo" ante Brasil en Río de Janeiro, una victoria que marcó un antes y un después en las páginas de oro del certamen de la FIFA.

Además, conquistó los torneos olímpicos de futbol en 1924 y 1928.

Lee también: Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos 11: Vin Diesel confirma papel para CR7

Estos logros pioneros consolidaron en su momento a Uruguay como potencia fundacional del deporte rey.

Sin embargo, después de estas conquistas y esos lapsos de protagonismos, la Celeste perdió ese potencial a nivel mundial durante alguna época, pero de unas décadas a la fecha ha vuelto a ser de nuevo una de las escuadras importantes en torneos internacionales, aunque sin poder dar ese golpe de autoridad de décadas atrás.

Su estilo de juego, la garra charrúa ha inspirado generaciones y exportado talentos como Luis Suárez, Edinson Cavani y Federico Valverde. A lo largo de su historia, ha alcanzado posiciones altas en el ranking FIFA y sigue siendo competitiva, demostrando que el futbol uruguayo trasciende en el deporte.

¿Por cuál motivo Uruguay deberá hacer modificaciones en su uniforme?

Luego de su pasado ganador, la selección de Uruguay ha portado en su uniforme cuatro estrellas por encima de su escudo. Al contemplar los dos del máximo torneo de la FIFA y sus dos cetros olímpicos.

La FIFA ha permitido que el uniforme uruguayo cuente con cuatro estrellas en su escudo, pero al parecer esta situación esta cerca de cambiar. El periodista Víctor Hugo Morales dio a conocer que el máximo organismo rector del balompié ordenó retirar un par de estas para unificar criterios.

⭐ LA FIFA DEFINIÓ QUE URUGUAY USARÁ 2 ESTRELLAS EN EL ESCUDO



🏆 La FIFA resolvió que Uruguay deberá lucir únicamente 2 estrellas en su escudo, correspondientes a los títulos mundiales obtenidos, pese a que históricamente el país exhibía 4 estrellas, incluyendo las medallas de… pic.twitter.com/1D1cN1LlHb — Víctor Hugo Morales (@VHMok) December 10, 2025

Así pues, sería a partir de la próxima Copa del Mundo, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, en la que el equipo de Uruguay no se presentará con su "uniforme completo", deberá cambiar su indumentaria al retirar dos estrellas.