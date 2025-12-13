La situación de Santiago Giménez en el AC Milan se ha convertido en un enigma para el futbol italiano. La Gazzetta dello Sport publicó un artículo titulado "Misterio Giménez", donde pone en duda la veracidad de la lesión que mantiene al delantero mexicano fuera de las canchas desde hace un mes y medio.

El "Bebote", de 24 años, llegó al Milan en febrero de 2025 desde el Feyenoord por más de 30 millones de euros, con la expectativa de ser la respuesta del ataque rossonero.

Sin embargo, su adaptación ha sido difícil: no ha marcado goles en Serie A, ha acumulado fallos en el área y mostrado poca conexión con el plantel.

Su último partido fue el 28 de octubre contra Atalanta, donde salió al minuto 60 por un problema en el tobillo izquierdo.

Inicialmente previsto como un parón breve, Giménez se ha perdido seis encuentros de Liga y dos con la Selección Mexicana.

¿Cuál ha sido la respuesta por parte de su club?

El club ha sido opaco en sus comunicados, limitándose a mencionar un "problema en el tobillo" sin detalles sobre gravedad o plazos. Esta falta de transparencia, sumada al visto bueno parcial del cuerpo médico, ha llevado a especulaciones sobre un componente psicológico: el mexicano no parece feliz, con dudas y malestar mental que lo hacen reticente a forzar su vuelta, agravado por la presión de no rendir.

La ausencia pone en riesgo su participación en la Supercoppa Italiana en Arabia Saudita la próxima semana.

Con el viaje del equipo programado para el martes y pocos entrenamientos restantes, su integración luce improbable.

Esto ha revivido rumores de un posible traspaso en enero. No obstante, su padre Christian Giménez y su agente Rafaela Pimenta han negado cualquier intención de salida, asegurando que Santiago está comprometido con el Milan.

La prolongada inactividad refleja las dificultades de adaptación en una Liga exigente como la Serie A, donde el joven talento enfrenta críticas por su forma y ahora este "misterio" que podría complicar su futuro rossonero.